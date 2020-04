Koronaviruskuolemien määrä nousi Ruotsissa jo yli 2 000:een

Ruotsissa koronaviruskuolemien määrä on noussut yli 2 000:een. Kansanterveysviranomaisten mukaan viimeksi kuluneen vuorokauden aikana kirjattiin 84 uutta kuolemantapausta. Covid-19-epidemia on nyt vaatinut Ruotsissa yhteensä 2 021 ihmisen hengen.

Koko väestöön suhteutettuna Ruotsissa on epidemiaan kuollut tähän mennessä 200 ihmistä miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava suhdeluku on 31.

Myös tartuntojen määrä on lisääntynyt selvästi eli 751:llä vuorokauden kuluessa yhteensä 16 755:een. Epidemiologi Anders Wallenstenin mukaan tartuntojen määrässä ei ole havaittavissa laskua. Uusia tapauksia raportoitiin erityisen paljon Tukholman alueelta.

– Tämä voi johtua siitä, että hoitohenkilökuntaa on testattu enemmän, mutta se ei ole koko selitys, Wallensten sanoi lehdistötilaisuudessa.

Uusi arvio Tukholman alueesta

Kansanterveysviranomaiset myös korjasivat parin päivän takaisia laskelmiaan tartuntojen etenemisestä Tukholman läänissä. Tarkistetun arvion mukaan noin neljäsosa alueen asukkaista olisi saanut koronatartunnan vappuun mennessä. Aiemmissa arvioissa puhuttiin jopa kolmasosasta.

Uuden arvion mukaan yhtä vahvistettua tartuntaa kohti olisi noin 75 vahvistamatonta koronatapausta. Tämä suhde pätee kuitenkin vain Tukholman alueella.

Wallensten korosti ohjeiden ja rajoitusten noudattamisen tärkeyttä myös jatkossa.

– Jos alamme elää jälleen kuin normaalisti, niin kehitys voi muuttua aivan toisenlaiseksi, hän ennusti.

Ruotsissa koronatapauksia on tähän mennessä vahvistettu miljoonaa asukasta kohden vajaat 1 700, Suomessa vajaat 800.

STT

