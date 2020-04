Koronavirustilanne näkyy lähes kaikissa pääsiäisen palveluissa

Koronavirustilanne vaikuttaa useisiin pääsiäisajan palveluihin ja näkyy myös liikenteessä.

Suurin osa ruokakaupoista on normaalisti auki läpi pääsiäisen iltamyöhään ja osa kellon ympäri. Koronavirustilanteen vuoksi S-ryhmän kaupoissa aamun ensimmäiset tunnit maanantaista lauantaihin kello 7-8 on rauhoitettu riskiryhmien asiointiin myös pääsiäisenä. Myös useat K-kaupat tarjoavat asiointimahdollisuuden riskiryhmille ennen kuin kauppa aukeaa muille.

Alkot ovat auki kiirastorstaina pääosin kello 21:een saakka, muutamissa myymälöissä on lyhennetyt aukioloajat.

Koronavirustilanteen vuoksi Alko rajoittaa kiirastorstaina kiireisimmissä myymälöissä kerrallaan asioivien asiakkaiden määrää. Kiireisimmät tunnit ovat yleensä iltapäivällä kolmen ja viiden välillä. Alko kehottaa ihmisiä suosimaan illan viimeisiä tunteja ja asioimaan mieluummin yksin kuin ryhmissä. Alko muistuttaa ihmisiä pitämään huolta turvaväleistä myös mahdollisissa odotustilanteissa myymälän ulkopuolella.

Pääsiäislauantaina Alkon myymälät palvelevat kello 9-18. Muina pääsiäisen pyhinä Alkot ovat kiinni.

Joitakin Postin automaatteja ja palvelupisteitä suljettu

Postin omat myymälät ovat pääsiäisviikolla auki normaalin aukioloaikansa mukaisesti. Helsingin pääposti on auki myös lauantaina. Useat postit toimivat Postin kumppaniyrityksissä, kuten kaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla, ja palvelevat pääsääntöisesti niiden aukioloaikojen mukaan. Joitakin yksittäisiä Postin automaatteja ja palvelupisteitä on toistaiseksi suljettu, koska niiden sijaintikiinteistöt ovat koronaviruksen takia kiinni.

Pankkikonttorit ovat kiirastorstain jälkeen seuraavan kerran auki tiistaina. S-Pankin, OP:n sekä Danske Bankin puhelinpalvelu on suljettuna pääsiäisperjantaista maanantaihin saakka. Nordean puhelinpalvelu palvelee pääsiäisen aikaan kello 9-17. Kaikkien pankkien sulkupalvelunumerot ovat avoinna ympäri vuorokauden.

Pääsiäisenä muuten normaali junaliikenne, yöjunat eivät kulje

VR:n junat ovat yleensä täyttyneet pääsiäisen tienoilla lomailijoista. Nyt tilanne on toinen.

Koronavirusepidemian aikana matkamäärät ovat VR:n kaukoliikenteessä pudonneet 90 prosenttia kaikilla reiteillä.

VR liikennöi pääsiäisenä kuitenkin pääosin normaalisti. Junat kulkevat kiirastorstaina perjantain aikataulujen mukaan. Pitkäperjantaina on pääosin sunnuntailiikenne ja toisena pääsiäispäivänä sunnuntailiikenne.

– Pääsiäiseltä ei ole peruttu junavuoroja, vaan junat kulkevat normaalisti yöjunia lukuun ottamatta, kertoi STT:lle keskiviikkona Julia Stolp VR:n viestinnästä.

Uudenmaan rajoja valvotaan tehostetusti

Myös maanteillä pääsiäinen on perinteisesti saanut matkalaiset liikkeelle. Tänä vuonna poliisi kehottaa kuitenkin ihmisiä pysymään kotona. Uudellamaalla poliisi tehostaa rajojen valvontaa pääsiäisenä. Liikennettä valvotaan noin 40 tarkastuspisteellä ja liikkuvalla valvonnalla. Lisäksi junaliikennettä valvotaan. Maakuntarajan saa ylittää liikkumisrajoitusten aikana vain välttämättömästä syystä. Vapaa-ajan matkustaminen ei ole välttämätön syy matkustaa Uudenmaan rajan yli, poliisi painottaa.

Autoliiton pääsiäisen perinteinen Operaatio Pajunkissa on peruttu. Operaatiossa vapaaehtoiset tiepalveluhenkilöt ovat olleet tehostetussa valmiudessa pääsiäispyhien ajan. Autoliitto ennakoi, että pääsiäisenä on rajoitusten vuoksi hyvin vähän liikennettä ja siten myös vähän apua tarvitsevia.

STT

