Koulukyytien määrä romahti Salossa

Koululaiskuljetusten tarve on romahtanut Salossa koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen takia. Lähiopetuksessa on vain murto-osa oppilaista, koska suurin osa koulukyytejä tarvitsevista lapsista opiskelee parhaillaan kotona.

Normaalitilanteessa tilausajoja hoidetaan Salossa runsaalla 35 autolla, mutta etäopetuksen alettua autoja on ollut ajossa vain alle 10.

Tilanteesta tulee kaupungille säästöjä, sillä kaupunki maksaa vain toteutuneista ajoista.

– Kuljetustarpeen väheneminen tapahtui niin yllättäen, ettei siihen ollut yritysten tai liikennepalvelujen mahdollista varautua. Yrittäjät ovatkin joutuneet lomauttamaan kuskejaan, sanoo kaupungin johtava liikennepalveluasiantuntija Tanja Ahola .

Aholan mukaan kaupunki varautuu kuitenkin siihen, että tulevina viikkoina kuljetustarve saattaa kasvaa.

– Lasten ja Nuorten palveluista on tullut sellaista viestiä, että 1.–3 luokkien ja erityisen tuen oppilaita saattaa siirtyä nykyistä enemmän lähiopetukseen, Ahola sanoo.

Aholan mukaan kyyti pystytään järjestämään koululaiselle tarvittaessa muutamassa päivässä.

Paikku-liikennettä ajetaan kaupungissa edelleen normaalien aikataulujen mukaisesti.

– Tähän päädyttiin, koska hallitus korosti joukkoliikenteen välttämättömien yhteyksien turvaamisen tärkeyttä myös poikkeustilanteessa, Ahola sanoo.

Matkustajamäärät ovat pudonneet normaalista peräti 85 prosenttia. Suuntaus on sama koko valtakunnan tasolla.

– Vuoroja ei kuitenkaan haluta vähentää, koska ajettavien vuorojen matkustajamäärät kasvaisivat ja turvavälien pitäminen vaikeutuisi.

Aholan mukaan kaupungin liikennepalvelut on pyrkinyt huolehtimaan matkustajien ja kuljettajien turvallisuudesta ohjeistamalla matkustajia huomioimaan hygienian joukkoliikenteessä matkustettaessa.

– Matkustajia on suositeltu muun muassa välttämään käteisen käyttöä ja sen sijaan maksamaan matkat Waltti-kortilla tai mobiililipulla. Myös kuljettajien takana olevat penkkirivit on poistettu käytöstä.

Aholan mukaan Paikku-liikenteen kuljettajat ovat kuitenkin huolissaan käteisen käytöstä ja he toivoisivat käteisestä luopumista.

– Kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta mobiilimaksamiseen eikä mahdollisuutta tai varaa hankkia arvokorttia. Joukkoliikenteellä halutaan taata välttämätön kulkeminen.

Poikkeusajan matkoista noin kolmannes on maksettu käteisellä.

– Poistamalla kertalipun käteisostamisen mahdollisuus voidaan tahtomatta haavoittaa entisestään sitä heikointa ryhmää, joka edelleen maksaa päivittäistavarakaupassakin käteisellä.

Myös kaupungin palveluliikennettä ajetaan normaalisti.

– Palveluliikenteen käyttö on vähentynyt eikä näin ollen ole tarvetta rajoittaa kyytiin otettavien matkustajien määrää.

– Näkemyksemme on, että palveluliikenne voi olla joillekin ainoa keino hoitaa asiointejaan ja siksi sitä on haluttu jatkaa, Ahola sanoo.

Paikun uudelleen kilpailuttamisen valmistelut alussa

Viime elokuussa Salossa alkaneen joukkoliikenne Paikun uudelleen kilpailuttamisen valmistelut ovat alkaneet.

– Töitä kilpailuttamisen eteen tehdään koko ajan, väliaikaiset järjestelyt pyritään saamaan valmiiksi kevään aikana. Kilpailuttamisen järjestäminen uudelleen on pitkällinen prosessi, sanoo kaupungin johtava liikennepalveluasiantuntija Tanja Ahola .

Viime elokuusta asti Salossa pyörinyt joukkoliikenne Paikku joudutaan kilpailuttamaan uudelleen, koska markkinaoikeus kumosi Salon kaupunkikehityslautakunnan viime vuoden helmikuussa tekemän hankintapäätöksen virheellisenä.

Lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti, ettei se hae päätökseen muutosta vaan tyytyy annettuun päätökseen.

Markkinaoikeus on kieltänyt alkuperäisen päätöksen täytäntöönpanon 500 000 euron sakon uhalla.

– Paikku on toiminnassa. Meidän näkemyksemme mukaan ajo on mahdollista väliaikaisella ratkaisulla siihen asti kunnes uusi tarjouskilpailu on järjestetty, Ahola sanoo.

Kaupungilla on käsittelyssä myös toinen ostoliikenteeseen liittyvä valitus. Yhteenliittymä Matinaho-Laine-Kivirinne on tehnyt valituksen koulukyyteihin liittyen.

Yhteenliittymä on tehnyt päätöksestä kaupungille oikaisuvaatimuksen ja ilmoituksen valituksesta markkinaoikeudelle.

Yhteenliittymän valitus koskee yhtä kaupungin koululaiskuljetusten kohdetta. Kyseisessä kohteessa pyydettiin tarjouksia oppilaskuljetuksista Suomusjärven, Muurlan ja Kiikalan suunnasta Salon keskustan ja Halikon erityiskouluihin.

Yhteenliittymä katsoo, että palveluntuottajaksi valitun liikennöitsijän tarjous oli kalliimpi kuin heidän tarjouksensa.

Kaupunki pyysi vuoden alussa tarjouksia kaikkiaan kahdeksaan eri kohteeseen ajalle 11.8.2020–3.6.2023. Sopimuskauteen kuuluu optio ajalle 4.6.2023–31.5.2025.

Kaupunkikehityslautakunta päätti tiistaisessa kokouksessa hylätä Yhteenliittymä Matinaho-Laine-Kivirinne hankintaoikaisun perusteettomana ja antaa markkinaoikeudelle vaadittavan vastineen.