Kouluruuan voi noutaa Salossa

Kouluruokaa saa Salossa pääsiäisen jälkeen noutamalla. Kaupunki alkaa tarjota etäopetuksessa oleville oppilaille kouluruokaa pääsiäisen jälkeisestä tiistaista lähtien.

Koululounas on tarkoitettu kaikille perusopetuksen oppilaille, jotka opiskelevat poikkeusolojen ajan etäopetuksessa. Lounas on noudettavissa kouluissa, joissa on lähiopetuksessa olevia oppilaita.

Huoltajille on Wilman kautta lähetetty viesti, jossa on linkki ruokailuun ilmoittautumiseen. Lounaan noutamiseen sitoudutaan viikoksi kerrallaan. Lounaan noutopaikka valitaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lounas on jäähdytetty, valmiiksi pakattu ja se on tarkoitus syödä samana päivänä kotona.

Etäopetuksessa olevien oppilaiden koululounas ei noudata lähiopetuksessa olevien ruokalistaa. Erityisruokavalio ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja kasvisruokaa ei voida noutolounaana tarjota.

Ruuan nouto on porrastettu ja noutotilanteessa pyritään välttämään oppilaiden välisiä kontakteja. Ruuan noudettuaan oppilas lähtee välittömästi kotiin.