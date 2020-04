Koulusulun vaikutukset puntariin

Suomessa pohditaan parhaillaan, miten koronaviruksen vuoksi tehtyjä rajoituksia puretaan.

Lista rajoitustoimista on pitkä. Yksi järeimmistä toimista on koulusulku: yli kuukausi sitten valtaosa peruskoululaisista ja opiskelijoista siirtyi etäopetukseen. Samalla koulutuksen tasa-arvo totutussa laajuudessaan sai kolauksen, ja koulumaailman sosiaaliset kontaktit vähenivät.

Osalla koululaisista koulupäivät ovat jatkuneet lukujärjestyksen mukaisesti tietotekniikan avulla. Opettajat tarkistavat, keitä tunnilla on läsnä, ja koulutyössä edetään samantahtisesti opettajan johdolla.

Kaikkialla ja kaikkien vuosiluokkien kohdalla digityökaluja ei ole hyödynnetty yhtä tehokkaasti. Etenkin ne alakoululaiset, jotka käyvät etäkoulua pelkkien tehtävälistojen avulla, ovat pitkälti vanhempiensa ohjauksen varassa.

Joka neljäs suomalaislapsi elää perheessä, jossa on hoitoa vaativa mielenterveys- tai päihdeongelma. Koronakriisin aikana myös monessa vähemmän ongelmaisessa perheessä koetaan suuria haasteita.

Etäkoulupäivien kulkuun vaikuttaa se, kuinka hyvin vanhemmat pystyvät yhdistämään koulutyön ohjauksen, oman etätyöskentelyn ja arkirutiinien pyörittämisen. Lasten tausta on etäkoulussa suuremmassa roolissa kuin lähiopetuksessa.

Kansalaisten oikeuksien rajoittaminen vaatii aina painavat argumentit.

Joukko yliopistollisten keskussairaaloiden lastenlääkäreitä toivoo Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa koulujen avaamista. He vetoavat tutkimusnäyttöön, jonka perusteella koulusulun hyödyllisyys koronakuolemien torjunnassa on niukkaa. Lääkärien mielestä koulujen kiinni pitämiselle on vaikea löytää pitäviä perusteita. (HS 22.4.2020)

Hallitus ottanee ensi viikolla kantaa koulusulun jatkoon. Kannasta riippumatta on tärkeää, että ratkaisu perustellaan täsmällisesti.