Kreikka ottaa jälleen vastaan turvapaikkahakemuksia uusilta tulijoilta

Kreikka on ilmoittanut ottavansa jälleen vastaan turvapaikkahakemuksia uusilta tulijoilta. Maa jäädytti turvapaikkahakemusten vastaanoton noin kuukausi sitten, kun Turkki avasi helmikuussa Kreikan ja Bulgarian vastaiset rajansa siirtolaisille ja pakolaisille.

Turkin päätös johti ihmisten pakkautumiseen rajoille ja kiivaaseen diplomaattiseen yhteydenottoon niin EU:n kuin Kreikankin kanssa.

Kreikan siirtolais- ja pakolaistilanteesta keskusteltiin tänään EU-parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan videokokouksessa. Ajankohtaista tilannetta esitteli muun muassa EU:n sisäasioiden komissaari Ylva Johansson.

Johansson toivotti Kreikan päätöksen jatkaa turvapaikkahakemusten vastaanottamista tervetulleeksi.

– Näinä aikoina on tärkeää puolustaa arvojamme ja perusoikeuksia, Johansson sanoi.

EU:n perusoikeusvirasto on huolissaan maaliskuussa Kreikkaan saapuneista ihmisistä, jotka eivät ole päässeet hakemaan turvapaikkaa. Viraston johtaja Michael O’Flahertyn mukaan on tärkeää varmistaa nyt, että myös maaliskuussa saapuneet ihmiset pääsisivät esittämään turvapaikkahakemuksensa.

– Vetoamme Kreikan viranomaisiin, jotta he tekisivät kaikkensa varmistaakseen, ettei ketään kyseisistä maaliskuussa saapuneista ihmisistä palauteta (rajan yli) laittomasti, O’Flaherty sanoi.

Koronaviruksen leviäminen huolettaa Kreikan saarilla

Kreikassa on todettu koronavirustartuntoja yhdellä pakolaisleirillä, joka sijaitsee Ateenan ulkopuolella. Kreikan maahanmuutto- ja turvapaikkaministeri Notis Mitarachin mukaan leirillä on vahvistettu koronavirustartunta 20 ihmisellä.

Leiri on nyt eristetty kahdeksi viikoksi, ja sinne on lähetetty lisää lääkintähenkilökuntaa.

Koronaviruksen leviäminen Kreikan saarilla sijaitseville siirtolaisleireille on suuri huoli. Saarien leireillä on arvioitu olevan noin 40 000 ihmistä jumissa.

Yksi suurista pakolaisleireistä sijaitsee Lesboksen saarella, jossa on jo todettu muutamia koronavirustartuntoja leirin ulkopuolella.

Hygieniasta huolehtiminen sekä ihmisten eristäminen täpötäysillä leireillä on vaikeaa, joten viruksen pelätään leviävän niissä rajulla tavalla. Lisäksi saarten terveydenhuoltokapasiteetti on rajallinen.

Komissaari Johansson kertoi, että Kreikassa valmistellaan saarten tyhjillään olevien hotellihuoneiden käyttämistä leirien paineen helpottamiseksi. Näin haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä voitaisiin siirtää turvaan leirien tungoksesta.

– Meidän on lähetettävä lääkinnällisiä varusteita kullekin saarelle niin paikallisia asukkaita kuin siirtolaisia varten, Johansson sanoi.

Lisäksi Johanssonin mukaan on tärkeää pitää uudet tulokkaat erillään leirien vanhoista asukkaista sekä lisätä testaamista tartuntojen havaitsemiseksi.

EU-maiden toivotaan toteuttavan lupaukset alaikäisten vastaanottamisesta

Johansson toivoi, että muiden EU-maiden lupaukset yksin olevien alaikäisten vastaanottamisesta Kreikan leireiltä pystytään viemään pian käytäntöön.

Johanssonin mukaan ensimmäiset siirrot pyritään toteuttamaan ennen pääsiäistä.

Kahdeksan jäsenmaata on sitoutunut ottamaan vastaan yhteensä 1 500 alaikäistä leireiltä. Suomen hallitus on aiemmin ilmoittanut ottavansa vastaan Välimeren saarilta 175 turvapaikanhakijaa.

Uutissuomalainen kertoi viime viikolla, että koronaviruspandemia ja sitä seuranneet matkustusrajoitukset ovat laittaneet Suomen suunnitelmat jäihin. Sisäministeriöstä kerrottiin Uutissuomalaiselle, että asiaan palataan, kun rajanylitykset ovat jälleen mahdollisia.

STT

Kuvat: