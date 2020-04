Kreikka siirtää ihmisiä pois ruuhkaisilta pakolaisleireiltä koronan vuoksi

Kreikka aikoo siirtää satoja iäkkäitä ja sairauksista kärsiviä pois saarilla sijaitsevilta pakolaisleireiltä.

Siirron tarkoituksena on suojella riskiryhmässä olevia pakolaisia koronavirukselta. Leireiltä siirretään lähes 2 400 ihmistä hotelleihin ja asuntoihin.

Kreikan saarilla sijaitsevilla leireillä ei ole raportoitu koronavirustartuntoja, mutta kahdella manneralueella sijaitsevalla leirillä on.

Kreikan saarien pakolaisleirien olot ovat herättäneet huolta jo pitkään. Leirejä on kuvattu ruuhkautuneiksi ja hygienialtaan huonoiksi, joten koronavirusepidemian puhkeaminen voisi olla leireillä hyvin tuhoisaa.

STT

