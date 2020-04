KRP päästi suojainkauppojen tutkinnan yhteydessä kiinni otetut vapaaksi, asian selvittäminen silti jatkuu

Keskusrikospoliisi (KRP) on jatkanut Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) suojainkauppoihin liittyvää esitutkintaa. Keskiviikkona kiinni otetut ja pidätetyt kaksi henkilöä on päästetty vapaaksi tänään.

– Sen verran on riittävää selvitystä asialle saatu, että ei edellyttänyt nyt tässä vaiheessa vangitsemisen vaatimista, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Laaksonen.

KRP:n mukaan henkilöitä epäillään edelleen rikoksesta.

Rikosnimikkeinä ovat tällä haavaa muun muassa törkeä petos ja törkeä rahanpesu. Esitutkinnassa selvitetään tapahtumien kulkua, tarkastellaan etsinnöillä haltuun saatua materiaalia ja kuullaan todistajia.

Tutkinnan aikana on takavarikoitu varoja yhteensä noin kolmen miljoonan euron arvosta sekä kaksi arvoautoa.

Laaksosen mukaan on vaikea arvioida, kuinka kauan esitutkinta vie aikaa. Hänen mukaansa puhutaan kuitenkin kuukausista.

– Ihan alkuvaiheessahan tässä ollaan. Esitutkinta alkoi käytännössä vasta tällä viikolla, Laaksonen sanoo.

Esitutkinnassa selvitetään HVK:n ja tavarantoimittajien tekemien sopimusten sisältöä ja sitä, vastasiko toimitus näiden sopimusten sisältöä.

