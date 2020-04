”Kukaan tällä maapallolla ei voi ymmärtää, miksi tein sen”, sanoi poliisille kaksivuotiaan lapsensa Espoon Suurpellossa tappanut nainen

Espoon Suurpellossa kaksivuotiaan poikansa tappanutta brittinaista ehdittiin kuulustella poliisissa useita kertoja ennen kun tämä itse kuoli.

Naisen mukaan kaikki alkoi käräjäoikeuden päätettyä, että lapsi on hänen luonaan kahtena yönä viikosta ja loput yöt isänsä luona.

– Olin toivonut erilaista päätöstä koska olen ollut (lapsen nimi) elämässä enemmän kuin hänen isänsä. Olin todella surullinen päätöksestä, nainen sanoi kuulustelijalle tulkin avustuksella.

Nainen kertoi hakeneensa lapsen päiväkodista tammikuisena perjantaina, jolloin oikeuden päätös tuli.

– Kun tulimme kotiin, söimme päivällistä ja lauloimme ja leikimme. Kävimme illalla pesulla ja luin hänelle iltasatuja.

”Minulle tuli päähäni hulluja ajatuksia”

Lauantaina nainen sanoi vieneensä lapsen ruokkimaan sorsia ja kirjastoon. Illemmalla nainen puhui puhelimessa äitinsä kanssa ja kirjoitti päiväkirjaansa.

– Kun lapsi nukkui, aloin miettimään elämääni tämän päätöksen jälkeen. Aloin kirjoittamaan päiväkirjaani koska se on auttanut minua aiemmin. Minulle tuli päähäni hulluja ajatuksia, olin todella epätoivoinen.

Lapsi nukkui naisen mukaan hänen sängyssään. Hän kertoi ottaneensa tyynyn ja painaneensa sen lapsen kasvoille.

– Lapsi kamppaili vastaan, ja kesti todella kauan ennen kuin hän ei rimpuillut. Pelkäsin, että hän ei ole kuollut, vaan että hän on aivokuollut ja hänellä on kipuja, joten otin veitsen ja viilsin hänen molemmat ranteensa auki.

Kello oli naisen mukaan tällöin varttia vaille yksi yöllä.

Kertoi puhelimessa ystävälleen ja äidilleen teostaan

Kuulustelussa nainen sanoi yrittäneensä yöllä ja seuraavana aamuna tappaa itsensä eri tavoilla. Hän kävi suihkussa ja puhui taas äitinsä ja ystävänsä kanssa puhelimessa. Naisen mukaan hän kertoi ensin ystävälleen ja sitten äidilleen, mitä oli tehnyt.

– Äitini romahti täysin. Tämän puhelun jälkeen tulivat poliisit.

Yksi kuulusteluista jouduttiin lopettamaan, koska nainen oli niin tolaltaan. Hän muun muassa kertoi kuulustelijalle haluavansa kuolemantuomion.

Viimeinen kuulustelu oli reilua viikkoa ennen kun nainen kuoli tutkintavankeudessa.

– Kukaan tällä maapallolla ei voi ymmärtää sitä, miksi tein sen. Lapsi oli minun ainut syy elää, hän oli minulle kaikki kaikessa. Sen takia, koska (entisen puolison nimi) halusi viedä hänet minulta pois, nainen sanoi viimeisen kuulustelunsa päätteeksi.

STT

Kuvat: