Koronakriisi synkisti kuluttajien ja yritysten näkymät – kuluttajien luottamuksessa kaikkein aikojen pohjanoteeraus

Sekä kuluttajien että yritysten luottamus romahti huhtikuussa koronakriisin myötä, ilmenee Tilastokeskuksen ja Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattoreista.

Kuluttajien luottamus vaipui huhtikuussa kaikkien aikojen pohjanoteeraukseen, kertoo Tilastokeskus. Indikaattori vaipui lukemaan -13,9, kun se maaliskuussa oli -7,1.

Huhtikuun lukema on mittaushistorian eli vuosien 1995-2020 synkin. Pitkän ajan keskiarvo on -1,7.

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää heikkenivät selvästi maaliskuusta huhtikuuhun ja myös viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kestotavaroiden ostoaikeet laskivat kuluttajilla alemmaksi kuin koskaan aiemmin. Uhka omalle kohdalle osuvasta työttömyydestä koettiin pahimmaksi koskaan.

Väestöryhmistä eläkeläiset olivat kaikkien synkimpiä, saldoluvulla -21,4. Yrittäjien luottamusindikaattori laski lukemaan -17.7.

Yritysten tunnelmat kuin 1990-luvun lamassa

Samalla myös elinkeinoelämän luottamus ja suhdannenäkemys laski 1990-luvun laman tasolle, ilmenee EK:n suhdannebarometrista. Barometrin mukaan suhdanneodotukset ovat romahtaneet saldolukuun -59.

1990-luvun laman pohjalukema oli -75, joka kohdattiin vuonna 1990 lopussa.

Näkymät ovat nyt synkät kaikilla päätoimialoilla, mutta erityisesti palveluala on ottanut ensivaiheessa ison iskun. Vaikutus on kuitenkin alkanut levitä myös teollisuuteen ja rakentamiseen.

– Koronavirus on laittanut kaikki ennusteet uusiksi ja nyt uidaan syvissä vesissä. Koko suhdannebarometrin 55 vuoden historiassa tämä on äkillisin ja laaja-alaisin pudotus yritysten suhdannenäkymissä, sanoi EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen tiedotteessa.

Koronakriisi on aiheuttanut tarjontaongelmia toimitusketjujen tökkiessä ja samalla myös kysyntä on romahtanut. Barometriin vastanneista yrityksistä 36 prosenttia koki ongelmaksi riittämättömän kysynnän.

– Kotimarkkinoiden kannalta ratkaisevaa on se, miten koronan hallinnassa onnistutaan, jotta taloutta voidaan asteittain avata, sanoi EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies tiedotteessa.

