Kuningatar Elisabet kiitti Britannian terveydenhuollon työntekijöitä ja vakuutti kansalle: Tapaamme jälleen

Englannin kuningatar Elisabet kiitti Britannian terveydenhuoltojärjestelmän (NHS) työntekijöitä heidän työstään koronaviruspandemian aikana. Kuningatar esitti kiitoksensa harvinaisessa puheessaan kansalle sunnuntai-iltana.

Kuningatar uskoi, että kaikki ovat hänen kanssaan samaa mieltä, että terveydenhoitohenkilöstön työtä arvostetaan ja että heidän tekemänsä raskas työ tuo lähemmäs paluun normaaliaikoihin, kertoi BBC.

Koronaviruksen vastaisen taistelun haaste eroaa kuningattaren mukaan muista aiemmin kohdatuista vaikeuksista. Päämäärä on nyt yhteinen.

– Tällä kertaa meillä on maailman muiden maiden kanssa yhteinen pyrkimys, käyttää tieteen suuria edistysaskelia ja vaistonvaraista myötätuntoamme parantamiseen.

– Me voimme lohduttautua sillä, että vaikka me saatamme joutua yhä kärsimään, paremmat päivät palaavat: olemme jälleen ystäviemme kanssa, olemme jälleen perheidemme kanssa, me tapaamme jälleen, kuningatar vakuutti.

Hän sanoi, että sunnuntaina esitetty puhe muistutti sitä puhetta, jonka hän piti sisarensa, prinsessa Margaretin kanssa vuonna 1940.

– Lapsina me puhuimme täältä Windsorista lapsille, jotka oli evakuoitu kodeistaan ja lähetetty pois heidän oman turvallisuutensa takia.

– Tänään, jälleen kerran, moni saattaa tuntea tuskaa siitä, että on erossa rakkaistaan. Mutta nyt, kuten silloin, me tunnemme syvällä sisimmässämme, tämä on oikea tapa toimia, kuningatar sanoi.

Vasta neljäs suora puhe kansalle

Tämä oli vasta neljäs kerta, kun kuningatar puhui suoraan kansalle koko 68-vuotisen hallitsijanuransa aikana. Windsorin linnassa nauhoitettu puhe esitettiin sunnuntai-iltana televisiossa, radiossa ja sosiaalisessa mediassa.

Kuningattaren puheet kansalaisille ovat olleet hyvin harvinaisia vakiintuneita joulutervehdyksiä lukuun ottamatta.

Aiemmat esiintymiset ovat liittyneet kuningataräidin kuolemaan vuonna 2002, prinsessa Dianan kuolemaan vuonna 1997 ja Persianlahden sotaan vuonna 1991.

Näiden lisäksi kuningatar esitti vuonna 2012 lausunnon timanttiriemujuhlan kunniaksi. Kuningattaren hallintokausi oli tuolloin kestänyt 60 vuotta.

STT

