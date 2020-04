Kunta-alan sopimuskiistaan odotetaan tänään ratkaisua

Kunta-alan työehtosopimuskiistaan odotetaan tänään ratkaisua. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala antoi ratkaisuehdotuksen kiistaan myöhään maanantaina. Määräaika ehdotuksen hyväksymiselle tai hylkäämiselle on tänään kello 12.

Työehtosopimusneuvotteluja on käyty tammikuun puolivälistä alkaen. Valtakunnansovittelijaa pyydettiin tämän kuun alussa sovittelemaan sopimuskiistaa.

Peistä on taitettu muun muassa sopimuskauden pituudesta, palkankorotuksista ja kiky-tunneista.

Kunta-alan työehtosopimusten piirissä on noin 400 000 työntekijää. Vanhat työehtosopimukset umpeutuivat maalis-huhtikuun vaihteessa.

