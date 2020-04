Kunta-alan työehtojen sovittelu alkoi osin etänä – työ jatkuu perjantaina

Kunta-alan työehtokiistaan haettiin keskiviikkona sopua valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla. Osapuolten ensimmäinen sovitteluistunto järjestettiin koronatilanteen johdosta osittain etänä. Seuraava tapaaminen on perjantaina, kertoi valtakunnansovittelija Twitterissä.

Paikalla olivat fyysisesti Piekkalan lisäksi Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, Kuntatyönantajien neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas sekä JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Niemi-Laine kertoi STT:lle, että neuvotteluyhteys sujui ilman teknisiä ongelmia. Hän sanoi aikovansa itsekin osallistua etäyhteyden kautta, kun neuvottelut perjantaina jatkuvat.

– Fläppitaulupiirustukset menivät sähköpostin kautta kaikkien nähtäväksi ja kameraa osoitettiin eri suuntiin. Kyllä se digipuoli sujui helposti, Niemi-Laine sanoi.

Päivän tapaamisessa käytiin läpi neuvottelutilannetta ja pohjustettiin jatkotyötä.

400 000 työntekijän työehdot pöydällä

Kunta-alan työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt ja työnantajapuoli pyysivät tiistaina sovittelijaa apuun. Kunta-alan nykyiset sopimukset umpeutuivat kuun vaihteessa, eivätkä osapuolet ole keskenään päässeet ratkaisuun.

Sopimusten piirissä on noin 400 000 kuntatyöntekijää, muun muassa opettajia, hoitajia ja sosiaalityöntekijöitä.

Kunta-alalla ei ole esitetty työtaistelu-uhkauksia, mutta neuvottelijat voivat tästä huolimatta pyytää sovittelijaa apuun.

Hoitajajärjestöt Tehy ja Super ovat todenneet, että poikkeusoloissa ei toteuteta työtaistelutoimia.

– Koronaepidemian vuoksi on välttämätöntä, että kaikkien terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten osaaminen on nyt käytössä, järjestöt sanovat.

STT

