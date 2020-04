Kunta-alan työehtokiistaan ratkaisuehdotus – valtakunnansovittelija odottaa osapuolten vastauksia vappuaattona

Valtakunnansovittelija on jättänyt ratkaisuehdotuksen kunta-alan pääsopimusta koskevissa neuvotteluissa. Asiasta kertoo muun muassa neuvotteluosapuolena oleva Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko verkkosivuillaan.

Valtakunnansovittelijan toimisto puolestaan kertoo Twitterissä, että vastauksia osapuolilta odotetaan torstaina eli vappuaattona.

Työehtosopimusneuvotteluja on käyty tammikuun puolivälistä alkaen. Huhtikuun alussa valtakunnansovittelija pyydettiin vapaaehtoisesti sovittelemaan sopimuksen sorvausta.

Kunta-alan työehtosopimusten piirissä on noin 400 000 työntekijää. Vanhat työehtosopimukset umpeutuivat maalis-huhtikuun vaihteessa.

https://www.juko.fi/ajankohtaista/kk/

https://twitter.com/VStoimisto/status/1254850855200751617

STT