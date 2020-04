Kunta-alan työehtosopimusta etäsorvataan jälleen

Kunta-alan työehtoihin etsitään jälleen tänään yhteisymmärrystä valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla. Neuvotteluosapuolet on kutsuttu sovitteluun kello 9.30 alkaen.

Koronatilanteen vuoksi neuvotteluja käydään osin etäyhteyksien välityksellä.

Kunta-alan työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt ja työnantajapuoli pyysivät tiistaina sovittelijaa apuun, ja ensimmäinen istunto valtakunnansovittelijan johdolla järjestettiin jo keskiviikkona.

Kunta-alan nykyiset sopimukset umpeutuivat kuun vaihteessa, eivätkä osapuolet ole keskenään päässeet ratkaisuun. Sopimusten piirissä on noin 400 000 kuntatyöntekijää, muun muassa opettajia, hoitajia ja sosiaalityöntekijöitä.

Työtaistelutoimia ei kuitenkaan toistaiseksi ole esitetty. Hoitajajärjestöt Tehy ja Super ovat todenneet, etteivät ne aiokaan ryhtyä poikkeusoloissa työtaisteluihin.

– Koronaepidemian vuoksi on välttämätöntä, että kaikkien terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten osaaminen on nyt käytössä, järjestöt sanovat.

STT

