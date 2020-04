Kuntosaleilla käy oireettomia tartuttajia todennäköisesti päivittäin – tartunnan riskiä on vaikea arvioida, kun mekanismeja ei täysin tunneta

Kuntosaliketju Elixia avaa ovensa taas perjantaina. Toimipisteet ovat olleet koronavirusepidemian johdosta kiinni 12. maaliskuuta lähtien.

– Sosiaali- ja terveysministeriö sekä THL ovat todenneet epidemian hidastuneen, Uudenmaan sulku purettiin myös sekä THL totesi huipun olevan saavutettu, Elixian maajohtaja Jussi Raita perusteli päätöstä STT:lle sähköpostitse.

Raita kertoo Elixian olleen yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriöön, työ- ja elinkeinoministeriöön sekä THL:ään.

– Emme ole saaneet heiltä tietoa siitä, että kuntosalien aukioloa oltaisiin jatkossakaan kieltämässä.

Epidemian johdosta Elixia muun muassa tehostaa siivousta ja rajoittaa ryhmäliikunnan osallistujamääriä.

Valtaosa Suomen kuntosaleista on pitänyt ovensa auki epidemian aikana, mukaan lukien ketjut Fitness24Seven, Fressi, EasyFit ja LadyLine.

20. maaliskuuta lähtien kuntosalinsa suljettuina pitänyt Forever-ketju avaa ovensa 4. toukokuuta tietyin rajoituksin, STT:lle kerrotaan ketjun omistavan Pihlajalinna-konsernin viestinnästä.

Kädet ja laitteet desinfioitava

Voiko kuntosalilla siis käydä turvallisesti? Varmaa vastausta kysymykseen ei valitettavasti ole, sillä koronaviruksen suhteellisia tarttumismekanismeja ei vielä täysin tunneta. Tällä hetkellä sen arvellaan tarttuvan ensisijaisesti sisätiloissa pisaratartuntana hengitysilman kautta.

Pisarat voivat levitä myös käsien kautta, jos esimerkiksi yskäisee käteensä ja koskettaa sillä pintaa. Useiden tutkimusten mukaan virus voi säilyä pinnoilla infektiivisenä jopa muutaman päivän, mutta sen tartuttavuudesta ei silti ole varmuutta, sanoo solu- ja molekyylibiologian dosentti Varpu Marjomäki Jyväskylän yliopistolta.

Varmuuden vuoksi pinnat kannattaa desinfioida ennen ja jälkeen niihin koskemista.

Osa kuntosalikävijöistä on ottanut käyttöön salihanskat. Marjomäki huomauttaa, että hanskoja ei välttämättä ole yhtä helppo puhdistaa kuin käsiä.

– Ehkä käsien desinfiointi kunnolla ennen ja jälkeen on kuitenkin helpointa.

Itse hän ei vielä kuntosalille lähtisi.

– Treenaisin kotona tai ulkona. Ulkotiloissa voi ottaa ihan eri tavalla etäisyyttä. Se on varmasti paljon parempi vaihtoehto.

Kuntoilija puhkuu ilmaan aerosoleja

Koronan tarttumista ilmateitse pienten ilmassa leijailevien aerosolien välityksellä ei voida sulkea pois, sanoo Aalto-yliopiston virtausfysiikan apulaisprofessori Ville Vuorinen, joka kuuluu Aalto-yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, VTT:n ja Helsingin yliopiston yhteiseen tutkimusryhmään, jossa aerosolihiukkasten leviämistä on tutkittu.

– Kuntosalilla puuskuttaessa aerosoleja ja isompiakin pisaroita voi syntyä enemmän. On tutkittu, että esimerkiksi kovaa puhuessa aerosolituotanto voi jo lyhyessä ajassa vastata moninkertaisesti yskäisyä, Vuorinen kertoo.

Jos aerosolitartunta on mahdollinen, turvavälitkään eivät välttämättä estä tartuntaa.

Vuorisen mukaan myös se, kuinka pitkän ajan paikassa viettää, saattaa vaikuttaa tartuntariskiin. Sisätilat ovatkin tartuntojen kannalta ongelmallisia siksi, että niissä usein oleskellaan pitkään ja ilma kiertää tilassa.

Muita ihmisiä kohdatessa tartuntariski tietenkin kasvaa. Jopa kymmenen prosenttia väestöstä saattaa olla supertartuttajia, jotka voivat erittää viruspitoisia partikkeleita ilmaan moninkertaisesti, Vuorinen huomauttaa.

Suomen tasolla Vuorinen ei pidä kuntosaleja kovin suurena ongelmana.

– Väestöllisesti laskettuna jos parituhatta ihmistä käy päivässä kuntosaleilla, heistä mahdollisia tartuttajia olisi kymmenen. Päivien ja viikkojen kuluessa todennäköisyydet toki kasvavat, Vuorinen sanoo.

Turvallisinta kuntosalille olisi mennä silloin, kun siellä on mahdollisimman vähän muita ihmisiä.

– Jos ihmisten oleskelua tilassa on mahdollisuus jaksottaa päivän mittaan, riski pienenee, varsinkin jos ilmanvaihto on kohdallaan, Vuorinen arvioi.

”Salilla keskitytään olennaiseen”

Kuntosaliketju Fressin toimipisteet ovat pysyneet auki epidemian ajan. Toimitusjohtaja Hannu Välikosken mukaan sulkemista harkittiin vakavasti, mutta salit päädyttiin pitämään auki muun muassa Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry:n linjauksiin nojaten.

Kuntosalien pitäminen auki oli luonnollisesti myös taloudellinen päätös.

– Tilanne on silti hyvin kriittinen. Henkilökunta on pääosin lomautettu, ja esimerkiksi vuokranantajien puolelta helpotukset ovat olleet hyvin minimaalisia. Jos ovet olisi laitettu kiinni, ei niitä olisi enää avattu, Välikoski sanoo.

Ryhmäliikuntatunnit on Fressillä keskeytetty ja hygieniaa monin tavoin tehostettu. Kävijämäärät ovat epidemian aikana pudonneet alle puoleen.

– Päivittäisten kävijämäärien perusteella 500-700 neliön tiloissa on keskimäärin viisi ihmistä kerrallaan, joten turvavälit ovat varmaan vähintään 3-5 metriä. Meillä on vahva suositus, että salilla keskityttäisiin olennaiseen ja oltaisiin tilassa korkeintaan 30 minuuttia kerrallaan, Välikoski kertoo.

