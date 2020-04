Kymmenellä salolaisella todettu korona – grafiikka näyttää koronan etenemisen Varsinais-Suomessa

Kaikkiaan 10 salolaisella on todettu koronavirus.

Salossa on Varsinais-Suomessa toiseksi eniten koronatapauksia, ilmenee THL:n koronakuntalistauksesta.

Somerolla koronatartuntoja on alle viisi.

Varsinais-Suomen koronatartunnat keskittyvät vahvasti Turkuun, jossa niitä on ollut selvästi muita kaupunkeja enemmän. Turussa tapauksia on kirjattu 27.

Kaarinassa koronatapauksia on ollut kuusi ja Laitilassa koronapotilaita on todettu kaikkiaan viisi.

Muita Varsinais-Suomen kuntia ei nouse THL:n uudelle koronakuntalistalla. Muissa maakunnan kunnissa, joissa koronatapauksista on raportoitu, tapauksia on ollut siis alle viisi.

Koronasairastumisista on kerrottu Someron lisäksi esimerkiksi Loimaalta.

Helsingissä koronatapauksia on todettu 511 ja Espoossa 161.

Varsinais-Suomessa on todettu perjantaina kahdeksan uutta koronavirustartuntaa. Koronavirukseen sairastuneiden varsinaissuomalaisten kokonaismäärä on perjantaina 94.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri muistuttaa, että osa sairastuneista on jo parantunut. Tyksin sairaaloissa hoidetaan nyt 12 koronaviruspotilasta.

Tyksin teho-osaston yhdellä työntekijällä on todettu koronavirustartunta, joka ei todennäköisesti ole työperäinen. Sairaanhoitopiirin mukaan varmaa, että tartunnan saanut työntekijä ei ole altistanut potilaita virukselle.

– Vaikka todettujen tartuntojen määrä on pysynyt kohtuullisen pienenä, nyt on todettu tartuntoja, joiden lähdettä ei ole kartoituksessa saatu selville. Uutena piirteenä on myös se, että tartuntoja on todettu iäkkäämmillä ihmisillä kuin aiemmin. Tämä korostaa riskiryhmien karanteenissa pysymisen ja muiden rajoitustoimenpiteiden tärkeyttä, kertoi sairaanhoitopiiri perjantaina.

Suomessa on 1 615 laboratoriovarmennettua tartuntaa perjantaiaamun tilanteen mukaan. Kuolleita on 19.

THL:n kertoi torstaina, että yli miljoona suomalaista kuuluu koronaviruksen riskiryhmiin. Sairauden vuoksi riskiryhmiin kuuluvia 18–69-vuotiaita on yhteensä noin 200 000. Iän puolesta riskiryhmään kuuluu noin 870 000.

THL laskee, että Suomen väestöön suhteutettuna koronatapausten ilmaantuvuus on noin 28 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Maailmanlaajuisesti tartuntoja on todettu yli miljoona eiliseen mennessä. Eniten tartuntoja on Yhdysvalloissa, yli 230 000.

Kuolleita on maailmanlaajuisesti yli 51 000. Eniten kuolleita on Italiassa, yli 13 900.

Suomessa seuraava toimenpide koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi on ravintoloiden sulkeminen. Ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet on suljettava koko maassa perjantaina 3.4. kello 24. Ravintolat ovat kiinni asiakkailta 31.5. asti. Ravintolat voivat edelleen myydä ruokaa take away -myyntinä.