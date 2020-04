Kymmenien siirtolaisten pelätään olevan kateissa Välimerellä. Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex kertoi sunnuntaina etsivänsä kumivenettä, jonka havaittiin perjantaina suuntaavan Libyasta kohti Italiaa.

Veneitä havaittiin yhteensä neljä. Niistä kolmen sijainti on tiedossa.

Saksalaisten tarkkailujärjestöjen mukaan neljän veneen havaittiin viikonlopun aikana olevan ahdingossa Maltan edustalla. Kadonneen veneen kyydissä olisi Sea-Watch-järjestön mukaan arviolta 85 ihmistä.

Frontexin mukaan neljästä veneestä yksi olisi päässyt Italiaan ja kahden tiedettiin olevan yhä merellä.

– Frontexin kone nousee jälleen maanantaiaamuna ilmaan etsimään neljättä venettä, viraston tiedottaja sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Tiedottajan mukaan Frontex on kertonut kyseisistä veneistä myös Italian ja Maltan rannikkovartiostoille. Kummankaan maan viranomaiset eivät kuitenkaan kommentoineet asiaa AFP:lle.

Sea-Watchin mukaan kolmessa muussa veneessä olisi ollut yhteensä 173 ihmistä.

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n mukaan tiedot yhden veneen haaksirikosta ovat ”erittäin huolestuttavia, mutta vaikeita todentaa”.

– Koska alueella ei ole laivoja, on hyvin vaikea vahvistaa, onko alueella ollut haaksirikkoa tai montako uhria se olisi vaatinut, IOM:n Italian yksikön tiedottaja Flavio Di Giacomo sanoi.

– Valitettavasti, kuten kokemuksesta tiedämme, alueella on hyvin todennäköisesti ollut turmia, joista emme ole tietoisia, hän jatkoi.

Italia on sulkenut satamansa

Italiaan suuntaa eniten Afrikasta ja Lähi-idästä meritse kohti Eurooppaa pyrkiviä siirtolaisia. Koronavirusepidemian myötä Italia on sulkenut satamansa ja ilmoittanut laittavansa kaikki laittomasti maahan pyrkivät karanteeniin.

Brittiläinen yleisradioyhtiö BBC kertoi sunnuntaina Italian määränneen karanteeniin 156 saksalaiselle pelastusalukselle noussutta siirtolaista. Alan Kurdi -alusta on aiemmin kieltäydytty päästämästä Italian tai Maltan satamiin. Nyt matkustajat on määrä siirtää karanteeniin toiselle alukselle.

Koronaviruspandemiasta erittäin pahasti kärsineen Italian viranomaiset ovat vedonneet satamien sulkemisessa esimerkiksi paikallisen terveydenhuollon ylikuormitukseen.

Maa on myös aiemmin todennut, että sen satamiin saapuvat, mereltä pelastetut siirtolaiset ovat koko EU:n yhteinen asia ja heidät pitäisi sijoittaa tasaisesti kaikkiin jäsenvaltioihin.

