Lääkäriliitto: Lääkäreiltä puuttuu suojavarusteita, koronatesteihin pääsyssä ongelmia

Vain 64 prosenttia koronapotilaita hoitavissa yksiköissä työskentelevistä lääkäreistä on sitä mieltä, että heidän työyksikössään on riittävästi suojavarusteita, Lääkäriliitto kertoo.

Tiedotteen mukaan Lääkäriliiton teettämään kyselyyn vastanneista 30 prosenttia ilmoitti, että omassa työyksikössä suojavarusteista on ajoittaista puutetta, ja kuusi prosenttia kertoi, että niistä on jatkuvasti pulaa. Parhaiten suojavarusteita on sairaaloissa, joissa 69 prosenttia kyselyyn vastanneista lääkäreistä arvioi suojavarusteiden määrän olleen riittävä kyselyhetkellä.

Lisäksi joka neljäs kyselyyn vastannut lääkäri oli sitä mieltä, että työpaikalla ei ole annettu riittävästi ohjeistusta henkilökohtaisen tartuntavaaran estämiseksi. Lääkäriliiton mukaan kommenteista ilmenee, että ohjeistusta on tullut paljon, ja että se on ollut osin ristiriitaista.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 8 562 Lääkäriliiton jäsentä 8.-15. huhtikuuta.

Lääkärien riittävyydessä ajoittaisia ongelmia

Kyselyssä tiedusteltiin myös, onko vastaaja päässyt koronatestiin, jos hänellä on ollut hengitystieinfektion oireita.

Vastausten perusteella koronapotilaita hoitavassa yksikössä työskentelevä on päässyt todennäköisimmin testaukseen, mutta sielläkään noin joka kuudes ei ole päässyt testiin. Muissa potilastyötä tekevissä yksiköissä toimivista, hengitystieinfektion oireita saaneista lääkäreistä vain kaksi kolmesta kertoo päässeensä testiin.

Koronapotilaita hoitavissa yksiköissä työskentelevistä lääkäreistä yli viidesosa ilmoitti ajoittaisista tai jatkuvista ongelmista lääkärien riittävyydessä.

Ilmeni myös, että osa lääkäreistä on huolissaan siitä, että koronatilanteen vuoksi pitkäaikaissairauksia jää hoitamatta.

Riskiryhmäläisiä edelleen sairaalatöissä

Lääkäriliitto pitää suojavarusteisiin ja testiin pääsyyn liittyviä ongelmia huolestuttavina. Tiedotteen mukaan huolestuttavaa on myös se, että selvästi alle puolet niistä sairaaloissa toimivista lääkäreistä, jotka katsoivat kuuluvansa riskiryhmiin, oli päässyt siirtymään muihin työtehtäviin.

– Työntekijöiden ja potilaiden turvallisuuden vuoksi edellä mainitut asiat on saatava kuntoon, toteaa Lääkäriliiton puheenjohtaja Tuula Rajaniemi tiedotteessa.

STT

Kuvat: