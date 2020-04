Lähestyvä pääsiäinen näkyy myös eri maiden liikkumisrajoituksissa – Israel kiristää, Tshekki höllentää

Lähestyvä pääsiäinen on saanut osan maailman maista kiristämään koronavirukseen liittyviä liikkumisrajoituksia.

Esimerkiksi Israel on päättänyt kieltää liikkumisen kaupunkien välillä tiistaista perjantaihin. Myös pääsiäisen juhlintaan tulee kokoontua vain samassa taloudessa elävien kesken. Kotoa ei saa poistua keskiviikkoillan ja torstaiaamun välisenä aikana.

– Kiellot tulevat voimaan tiistaina kello neljä iltapäivällä ja ne jatkuvat perjantaiaamuun. Pysykää omissa kylissänne ja kaupungeissanne, pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi myöhään maanantaina.

Pääministerin mukaan tulevat päivät määrittävät maan suunnan koronaviruskriisissä. Israelissa on toistaiseksi todettu noin 9 000 tartuntaa. Kuolleita on noin 60.

Jo nykyisten rajoitusten mukaan kukaan ei saisi poistua yli sadan metrin päähän kotoaan muuten kuin ruokaostoksille tai terveydenhoidollisista syistä. Netanjahun mukaan on mahdollista, että rajoituksia lievennetään pääsiäisen jälkeen.

– Se riippuu kuitenkin täysin teistä, hän sanoi kansalaisille.

Israelissa koronavirus on levinnyt erityisesti vanhoillisten ortodoksijuutalaisten keskuudessa. Osa yhteisöistä on viivytellyt liikkumisrajoitusten noudattamisessa.

Kauppojen tarjottava kertakäyttökäsineitä

Tshekissä puolestaan pääsiäinen tuo mukanaan höllennyksiä rajoituksiin.

Ensin tiistaina poistuu kasvosuojan käyttöpakko syrjäisillä alueilla pyöräileviltä ja juoksevilta ihmisiltä. Torstaina puolestaan ovensa saavat avata esimerkiksi harraste- ja pyöräilyvälineitä sekä rakennustarvikkeita myyvät liikkeet.

Lukuisten ihmisten odotetaan suuntaavan pitkäksi pääsiäisviikonlopuksi vapaa-ajan asunnoille.

– Koska pääsiäinen on tulossa, olemme helpottaneet liikuntaan, virkistykseen ja vapaa-aikaan liittyviä rajoituksia, Tshekin pääministeri Karel Havlicek sanoi.

Avoinna olevien kauppojen on kuitenkin laitettava tarjolle desinfiointiaineita ja kertakäyttökäsineitä. Kauppaan menijöiden puolestaan pitää noudattaa ohjeita turvaväleistä.

Tshekissä on todettu yli 4 700 koronavirustartuntaa. Kuolleita on noin 80.

Viime kuussa maa esimerkiksi päätti rajojensa sulkemisesta ja kielsi kaikki yli kahden ihmisen julkiset kokoontumiset.

Tshekin naapurimaa Slovakia taas on kieltänyt kaikki pääsiäisajan joukkokokoontumiset. Maa on kertonut vähän yli 500 todetusta tartunnasta ja kahdesta koronavirukseen liitetystä kuolemasta.

