Länsi-Suomen merivartiosto: Uudet kiristykset vähentävät liikennettä Tornion rajalla entisestään

Hallituksen tänään julkistamat uudet rajoitukset tulevat vähentämään liikennettä entisestään Tornion rajalla, kertoo kapteeniluutnantti Tommy Håkans Länsi-Suomen merivartiostosta STT:lle.

– Kyllä tässä tulee varmaan vähenemään liikenne, koska meidän pitää tätä hiukan tarkemmin nyt seuloa, Håkans arvioi.

Hallitus on päättänyt aiemmin ilmoitetun mukaisesti jatkaa liikenteen rajoituksia sisä- ja ulkorajoilla 13. toukokuuta asti. Rajoituksiin tuli myös kiristyksiä joidenkin ryhmien osalta, ja muun muassa maahantulijoiden karanteeniohjeistuksia kiristettiin aiemmasta.

Aiemmin myös jonkintasoinen henkilökohtainen liikenne oli mahdollista Pohjois-Suomen rajoilla. Uudesta päätöksestä on tämäkin jäänyt pois. Kiristysten myötä rajan ylittävä liikenne liittyy Håkansin mukaan käytännössä vain työmatkailuun ja siltäkin osin vain välttämättömään työhön.

– Lähinnä nämä kriittiset alat, sairaanhoitajat ja jos on muita kriittisiä välttämättömiä työmatkoja, Håkans summaa.

Liikenne on laskenut rajalla Håkansin mukaan noin 90-95 prosenttia normaalista. Rekkaliikenne kattaa noin 20 prosenttia rajan ylittävästä liikenteestä. Muuten rajan ylittävät ovat nykyisellään lähinnä päivittäisiä työmatkalaisia. Valtaosa rajalla liikkuvista onkin niitä, jotka myös palaavat rajan ylitse päivän päätteeksi.

– Viime viikolla, kun katsoin (ylitystilannetta) keskellä viikkoa, niin oli vajaat tuhat menevää ja tulevaa. Eli ylitysten määrä oli kaiken kaikkiaan vajaat 2 000. Nyt on ehkä hiukan hiljentynyt, mutta mennään vielä ehkä sellaisessa noin 700 hengen ylityksessä suuntaansa, Håkans arvioi.

Rajoitukset purevat näkymättömällä rajalla

Liikenne on vähentynyt normaalista myös Lapin rajavartioston vastuulla olevilla rajanylityspaikoilla.

Lapin rajavartioston apulaiskomentaja Janne Kurvinen arvioi, että maaliskuun 19. päivän jälkeen on heidän vastuualueellaan Ruotsin ja Suomen välisen rajan ylittänyt arkena yhteensä noin 700-750 ihmistä päivässä. Rajoitukset valtakunnan rajoilla tulivat käyttöön edellä mainittuna päivänä.

Viikonloppuna liikenne vähenee huomattavasti, sillä suurin osa rajan ylittävästä liikenteestä on ollut työliikennettä. Lapin rajavartioston vastuualueen osalta on Ruotsin rajan ylittänyt viikonloppuna noin 300 ihmistä.

– Norjan raja on selkeästi hiljaisempi, siellä puhutaan arkipäivänä yhteensä noin 300-400 henkilöstä, Kurvinen kertoo.

Kurvisen mukaan rajoitukset ovat purreet liikenteeseen hyvin. Hän mainitsee esimerkkinä Ylitornion, jossa Ruotsin ja Suomen välisellä rajalla tapahtuu vuodessa karkeasti arvioiden noin miljoona rajanylitystä.

Rajoitukset ovat paikallisten ihmisten kannalta merkittäviä.

– Näkymätönhän tuo raja on käytännössä normaalisti. Siinä ihmiset puolin ja toisin asuvat ja työskentelevät, että siinä mielessä nämä rajoitteet näkyvät heillä arjessa todella rajustikin.

Ihmiset ovat sisäistäneet tilanteen hyvin

Merivartioston Håkansin mukaan ihmiset ovat sisäistäneet tilanteen hyvin Tornion rajanylityspaikan ympäristössä, eikä isompia ongelmia ole tullut vastaan.

– Tämä on kuitenkin ollut täysin avoin raja ja yhtä ja samaa kaupunkia, niin yllättävän hyvin ovat ihmiset sisäistäneet, että minkä takia ollaan tekemässä tätä.

Lapin rajavartioston Kurvisen mukaan rajallakin toimitaan viranomaisten ohjeiden mukaan. Hän kertoo ohjeiden olleen tähän mennessä riittäviä ja yhteistyön toimineen hyvin. Hän haluaa kuitenkin erikseen muistuttaa ihmisiä siitä, että yksilön oma vastuu rajan ylittämisen tarpeellisuudesta korostuu päivä päivältä.

– Vaikka viranomaiset tekevät rajoitteita, on jokaisen oma harkinta ja punninta siinä, mikä on sitä välttämätöntä liikkumista. Pitäisi pyrkiä järjestämään toiminta niin, ettei ole tarvetta yrittää rajan yli, Kurvinen kehottaa.

