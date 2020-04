Läntiseen ja eteläiseen Suomeen satanut senttikaupalla lunta – ”Kyllä varmaan kymmenen senttiä menee paikoin rikki”

Läntiseen ja eteläiseen Suomeen on satanut yön aikana useiden senttien paksuinen lumikerros. Lunta on satanut Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla.

Lunta on tullut eniten läntisellä Uudellamaalla, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Esimerkiksi Nurmijärvellä, Lohjalla ja Varsinais-Suomen puolella Salossa on päästy kahdeksaan senttiin.

Pääkaupunkiseudulla on satanut lunta paikoin viisi senttiä, Helsingissä noin 3-4 senttiä.

Lumisade jatkuu Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan noin aamuyhdeksään tai -kymmeneen.

– Kyllä varmaan kymmenen senttiä menee paikoin rikki, arvioi Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Antti Jylhä-Ollila.

Ajokeli on ollut varhain aamulla huono lumisadealueilla, mutta aamun edetessä tilanne helpottuu.

– Päiväksi on ennustettu jo seitsemääkin astetta lämmintä. Myös pilvipeite pääsee rakoilemaan, joten suuri osa lumista sulaa pois, Jylhä-Ollila sanoo.

Tieliikennekeskus on tiedottanut varhaisaamun aikana useasta onnettomuudesta eteläisessä Suomessa muun muassa Turunväylällä, Lahdenväylällä ja Kehä III:lla.

STT

