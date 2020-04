Latinalaisen Amerikan koronavirustartuntojen määrä ylitti 100 000

Latinalaisessa Amerikassa vahvistettujen koronavirustartuntojen määrä on ylittänyt 100 000, kertoo uutistoimisto AFP omien laskelmiensa perusteella. Sunnuntaihin mennessä koko laajalla alueella oli rekisteröity vajaat 5 000 virukseen liittyvää kuolemaa.

Toistaiseksi pandemia on levinnyt rajusti erityisesti Yhdysvalloissa ja osissa Eurooppaa. Tartuntamäärät ovat kuitenkin nousseet myös Latinalaisessa Amerikassa, jonka verrattain köyhien valtioiden terveydenhuoltojärjestelmien kestokyky herättää huolta.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF varoitti lisäksi viime viikolla viruskriisin taloudellista seurauksista alueella. IMF:n mukaan luvassa on pahin taantuma sen jälkeen kun maista alettiin kerätä tilastotietoja 1950-luvulla.

Väli- ja Etelä-Amerikan valtioista muodostuvalla alueella elää arviolta yli 640 miljoonaa ihmistä.

Yskivä presidentti esiintyi autonlavalta

Eniten tartuntoja ja kuolemia on todettu 210 miljoonan asukkaan Brasiliassa. Siellä on vahvistettu noin 38 600 tartuntaa ja lähes 2 500 kuolemaa. Todellisten lukujen uskotaan kuitenkin olevan huomattavasti korkeampia, koska testejä on tehty varsin rajoitetusti.

Maan kiistelty presidentti Jair Bolsonaro päätti sunnuntaina osallistua maan pääkaupungissa Brasiliassa mielenosoitukseen, jossa vastustettiin osavaltioiden johtajien määräämiä liikkumisrajoituksia.

Asevoimien päämajan edustalle kerääntyi noin 600 mielenosoittajaa, jotka muun muassa vaativat armeijan väliintuloa viruskriisin hoidossa sekä kongressin sulkemista.

Bolsonaro on aiemminkin moittinut kuvernöörejä, jotka yrittävät liikkumisrajoituksilla estää viruksen leviämistä esimerkiksi väkirikkaissa Sao Paulon ja Rio de Janeiron osavaltioissa. Perjantaina Bolsonaro erotti rajoituksia kannattaneen terveysministerin. Presidentin mukaan eristysmääräyksistä on haittaa taloudelle.

Lava-auton lavalta mielenosoittajille puhuneen presidentin kerrotaan yskineen näkyvästi. Hän ei käyttänyt kasvosuojainta. Bolsonaro ei ottanut suoraan kantaa protestoijien vaatimuksiin.

– Teidän täytyy taistella maanne puolesta. Luottakaa siihen, että presidenttinne tekee tarvittavan, jotta voimme taata demokratian ja sen, mikä on meille rakkainta: vapautemme, Bolsonaro sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Mielipidekyselyjen mukaan suurin osa brasilialaisista hyväksyy rajoitustoimet niiden talousvaikutuksista huolimatta.

STT