Lauri Inna lupaa jättää kentälle kaiken kevään aikana

Salon kaupunginjohtajan työt kesäkuun puolivälissä jättävä Lauri Inna lupaa antaa kaikkensa Salon hyväksi seuraavan kahden kuukauden aikana. K-ryhmä tiedotti keskiviikkona alkuillasta, että Inna siirtyy Keskon Lounais-Suomen aluejohtajaksi 15. kesäkuuta alkaen. Salon kaupungin tiedote Innan lähdöstä seurasi perässä.

– Ykkösviestini on, että nyt täytyy jättää kentälle kaikki mahdollinen tämän kevään aikana. Kriittisessä putkessa on vielä muun muassa Salon vuoden 2023 sairaalahankkeen valmistelu. Lisäksi tärkeä asia on koronakriisin hoitaminen. Teen parhaani mukaan asiat, jotka ovat tehtävissä, Inna painottaa.

Inna aloitti Salon kaupunginjohtajana virallisesti kesäkuun alussa 2017.

– Olen Salon kaupungille valtavan kiitollinen ja siinä mielessä tosi haikein mielin. Keskon tarjoama työ oli vain kerta kaikkiaan niin kiinnostava tulevaisuuden kehittämiseen liittyvä tehtävä, etten voinut siitä kieltäytyä, hän sanoo.

– Pitää muistaa, että pieneltä osin tulen aluejohtajana kehittämään myös Saloa tulevaisuudessa.

Innan mukaan yhteydenotto tuli nimenomaan Keskolta.

– He ovat minua hakeneet tehtävään viime vuoden lopulla.

Inna kertoi saaneensa myös muita työtarjouksia kaupunginjohtajana ollessaan.

– Kyllä näin voi sanoa, mutta ne ovat aina luottamuksellisia yhteydenottoja.

Innan mukaan hänen lähtönsä ei johdu mistään yksittäisestä syystä.

– Olen ollut kaupunginjohtajan tehtäviin enemmän kuin tyytyväinen. Olen päässyt näkemään sen myönteisen käänteen, joka meille on tullut matkapuhelinteollisuuden romahduksen jälkeen, Inna toteaa.

Myöskään työhön liittynyt kritiikki ei ajanut Innaa pois Salosta.

– Kritiikki kuuluu tähän työhön, se on vaan niin. Sen ei pidä antaa häiritä millään lailla. Aina näissä töissä jää myös jossiteltavaa. En olisi rehellinen itselleni, jos sanoisin muuta.

Saloa Inna kuvailee yhdeksi Suomen hienoimmista kaupungeista.

– Meillä oli kaikki elinkeinoelämän toimialat kasvussa ennen korona-aikaa. Lisäksi kaupungin kehityshankkeet käynnistyivät huomattavasti odotettua paremmin. Kukaan ei olisi vuoden 2017 kesällä uskonut, missä vaiheessa ne menevät nyt. Voi siis sanoa, että vuodet Salossa enemmän kuin täyttivät odotukseni, Inna kertoo.

Inna sanoo olevansa eniten pettynyt Salossa kuntatalouteen.

– Siihen liittyviä haasteita on riittänyt. Kaupungin tulopohjassa on ollut isoja haasteita, vaikka aluetalous ja elinkeinoelämä ovat kehittyneet hyvin. Suurin myönteinen asia on ollut se, kun olemme saaneet työttömiä ihmisiä töihin tuhatmäärin viimeisen kolmen vuoden aikana.

Inna ei halua puuttua seuraajansa valintaan.

– Se on poliittisten päättäjien käsissä. Voi olla jopa huono asia, jos edeltäjä alkaisi liikaa vaikuttaa seuraajaan, Inna alleviivaa.

Hänellä on kuitenkin selkeä näkemys, mitä uudelta kaupunginjohtajalta vaaditaan.

– Rauhallisuutta ja paineensietokykyä. Pitää olla valmis koviin haasteisiin. Kun pystyy käsittelemään vaikeitakin asioita, tämä työ antaa todella paljon.

Kaupunkilaisille Innalle on myös viesti.

– Toivon, että salolaiset näkevät enemmän ja enemmän mahdollisuuksia kaupungissa. Ne ovat lähestulkoon rajattomat. Kaupungissa on potentiaalia ja suuri määrä huipputoimijoita, Inna kehuu.

Innan valinta Salon kaupunginjohtajaksi tapahtui helmikuussa 2017. Inna sai äänestyksessä 28 ääntä ja peittosi hakijoista Tom Simolan viidellä äänellä. Inna korvasi Salon kaupunginjohtajana eläkkeelle siirtyneen Antti Rantakokon . Inna saapui Saloon Hattulan kunnanjohtajan paikalta. Inna on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri.

Salon poliittinen johto pettyi – uuden kaupunginjohtajan valinta voi mennä syyskuulle

Salon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juhani Nummentalo (kok.) ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saija Karnisto-Toivo n en (sd.)pettyivät Lauri Innan lähtöön Salon kaupunginjohtajan paikalta.

Nummentalo toteaa ymmärtäneensä Innan viestin sitoutumisesta Saloon toisella tavalla.

– Ajattelin, että hänen kohdallaan ei puhuta kolmen vuoden työstä vaan vähintään viidestä vuodesta, Nummentalo sanoi.

– Olin ajatellut, että hän olisi ollut meille pidempiaikainen kaupunginjohtaja, Karnisto-Toivonen kertoi.

Nummentalo yllättyi Innan ratkaisusta jättää Salon kaupunginjohtajan tehtävät.

– Ensimmäisenä sitä miettii, mitä hänen lähtönsä tarkoittaa kokonaisuuden kannalta. Ehdimme heittämään palloja ilmaan ja puhaltamaan niihin ilmaa, niin että ne pysyivät siellä. Nyt kun kaupunginjohtaja jättää kaiken tämän tähän, on pelko, jääkö palloja roikkumaan vai tuleeko niitä kuinka paljon alas, Nummentalo kuvaili.

Karnisto-Toivonen kertoi tienneensä, että Innalle löytyy ottajia muualta.

– Ajankohta oli vähän yllätys. Meillä on ajankohtainen tilanne koronaviruksen kanssa ja lisäksi Salon johto on uusiutunut tosi paljon viime vuosina. Uusi hallintojohtaja on aloittanut vasta tämän kuun alussa, ja talousjohtaja on ollut talossa vasta reilun vuoden. Kaupungin kannalta on haastava tilanne, kun ylin johto uusiutuu niin radikaalisti, Karnisto-Toivonen sanoi.

Hänen mukaansa hakuprosessi uuden kaupunginjohtajan löytämiseksi pitää saada käyntiin toukokuun aikana.

– Menee äkkiä syyskuulle ennen kuin pystymme tekemään valintapäätöksen, voi mennä pidemmällekin. Nämä ovat pitkiä juttuja, Karnisto-Toivonen korostaa.

Nummentalo peräänkuuluttaa, ettei hakuprosessissa ole syytä viivytellä.

– Inna aloittaa uudessa työssä kahden kuukauden kuluttua, joten se tarkoittaa meille ripeätä aikataulua. Nyt meillä on mahdollisuus löytää johtaja, joka pystyy aidosti sitoutumaan Salon nostamiseen vielä paremmin jaloilleen kuin mitä tällä hetkellä olemme.