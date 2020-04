Lehtien aprillipiloissa rakennettiin 200-kerroksinen älykorttitalo, kanat munivat suklaamunia ja siilit siirrettiin pois Suomesta

Salon Seudun Sanomien aprillipilassa kerrottiin keskiviikkona, että Saloon rakennetaan maailman suurin älykorttitalo. Kerroksia tulee kaikkiaan 200.

Korttitalon rakentaminen on lehden pilajutun mukaan vihdoin mahdollista, kun urheilupyhättö Salohalli on koronan takia tyhjä urheilutapahtumista.

Sirutettuja älykortteja kokoavat hallissa mikrorobotit, jotka on rakennettu RC-autojen rungoille.

Pieni mutka matkaan on tullut siitä, että älykorttien älysiru valmistetaan Kiinan Wuhanissa, Salon ystävyyskaupungissa, ja mikropiirien toimituksessa on ollut ongelmia.

– Näen tässä mahdollisuuksia, en uhkia. Hanke etenee kuin Tunnin juna, toteaa pilailujuttuun mukaan saatu Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna.

Laitilan Sanomien aprillipilassa ovat mukana huhtikuun ensimmäinen ja pääsiäinen. Laitilalaisessa kanalassa odotti aamulla yllätys, kanat olivat munineet tavallisten kananmunien sijasta suklaamunia.

– En ole tällaista ikinä ennen nähnyt, emäntä hämmästelee lehden aprillijutussa.

Lehden mukaan hän ei halua nimeään julkisuuteen, sillä suklaamunat voisivat saada väenryntäyksen aikaan.

– Onhan se kiva herkutella suklaalla välille itsekin. Nyt voi suklaapalasen napata kanalatöiden lomassa, emäntä kertoo jutussa.

Tilan emäntä uskoo munantuotannon onneksi normalisoituvan, kunhan aprillipäivän yli päästään.

Lehden jutussa on mukana myös video, jossa näkyy, kuinka suklaamunia tulee hihnalla pakattavaksi muiden kananmunien joukossa.

Turun Sanomien keskiviikon aprillipilassa suomalaisia siilejä pyydettiin loukuilla ja siirrettiin Latviaan. Lehden kukaan Luonnonvarakeskus on pyydystänyt loukuilla jo noin 6 000 yksilöä, ja näistä ensimmäiset 4 000 ehdittiin toimittaa Latviaan ennen koronakriisiä.

Aprillipilassa haettiin myös vastakkainasettelua, sillä hupijutun mukaan operaatio siilikannan harventamiseksi on kohdannut ankaraa vastustusta. Siirtokuljetuksia on jarrutettu rauhanomaisilla protesteilla, some-vetoomuksilla ja kuljetuskalustoon kohdistuneella ilkivallalla.

Lehti keksi myös ajankohtaistaa pilajuttunsa kevääseen:

– Välivarastossamme talvehtineet yksilöt alkavat pian heräillä horroksestaan, joten meille tulee ongelmia ruokkia ne, asiantuntija totesi jutussa.

Turun Sanomat ja Laitilan Sanomat kuuluvat samaan lehtikonserniin Salon Seudun Sanomien kanssa.

MONI KOULULAINEN hieraisi aamulla silmiään avatessaan koulusovellus Wilman. Ohjelma kertoi, että se on poistettu sovelluskaupasta, eikä sovellusta voi enää käyttää.

– Aprillia! Läksyt pitää tehdä sittenkin, oli sovelluksen viesti kuitenkin jo seuraavalla sivulla.

Aprillipilalla kuittailtiin selvästi parin viikon takaiseen koululaisten joukkohaasteeseen. Silloin oppilaiden keskuudessa kiersi viesti, jossa kehotettiin antamaan Wilma-sovellukselle huonot arvosanat, jotta se poistettaisiin sovelluskaupoista.

MYÖS monet varsinaissuomalaiset yritykset ovat piristäneet synkkää korona-aikaa aprillipäivän piloilla.

Kananmunatalo Munax Oy kertoo ostaneensa Kustavista uusia tiloja, joiden mukana tuli myös merenrannalla sijaitseva venevaja.

Yrityksen mukaan merikotkat ja joutsenet on ollut tuttu näky rannalla, mutta keskiviikkoaamuna koettiin jotain aivan uskomatonta.

– Kävelimme rakennusmiesten kanssa rantaan ja kuulimme mereltä erikoista ääntä. Tarkemmassa tarkastelussa tunnistimme joutsenen, mutta se mitä näimme joutsenen vieressä, oli jotain mitä emme olleet odottaneet. Yhdessä tajusimme, että ne olivat delfiinejä. Samassa ne lähtivät uimaan kohti Ströömiä eli sitä väylää kohti, joka siitä edestä kulkee, kertoo Munax Kustavissa töitä tekevä tiimi.

Lihatalo HK on keskiviikkona julkistanut uuden grillimakkaran, joka helpottaa grillaajien suurta pulmaa. HK on valmistanut erikoiserän Camping-grillimakkaroita, joihin on merkitty katkoviivoilla kohdat, joihin tulee tehdä viillot.

– Saamme joka kesä paljon kysymyksiä siitä, mihin kohtaan makkaraa viillot olisi hyvä tehdä. Valmiit katkoviivat makkarassa on nyt iso apu tähän pulmaan, HKScanin Suomen markkinointi- ja tuotekehitysjohtaja Anne Terimo sanoo yhtiön aprillipilassa.

Salolainen savustettuun lihaan ja savustimiin erikoistunut yritys naurattaa aprillipäivänä ja kertoo vaihtavansa yrityksen keskeisen tuotteen eli lihan sataprosenttisesti kasviksiin.

Koronaepidemia on ajanut myös kotisiivousyritys Koti Puhtaaksi Oy:n laajentamaan palvelutarjontaansa.Yritys aloitti wc-paperin ja muiden kevyiden kotitaloushyödykkeiden kotiinkuljetuksen lentävillä roboteilla, se kertoo juuri aprillipäivänä ilmestyneessä tiedotteessaan.

– Tähän mennessä olemme toimittaneet 4 980 wc-paperikuljetusta asiakkaillemme ja liikevaihtoa toimituksista on syntynyt 158 000 euroa. Kotiinkuljetus palvelee tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla ja Turussa, yritys kertoo.

– Yllätykseksemme kondomit ovat olleet toisiksi suosituin kotiinkuljetustuote, toimitusjohtaja Saana Tyni hehkuttaa pilaviestissä.

Idea droonikuljetuksista syntyi, kun pääkaupunkiseudun kauppojen kotiinkuljetusjonot venyivät jopa kuukauden mittaisiksi. Osasta kaupoista päivittäistavaroita ei voi tilata kotiin lainkaan. Monet karanteenissa olevat eivät uskalla poistua kotoaan, joten he tilaavat tuotteet kotiin esimerkiksi droonikuljetuksella.

Yritys kertoo myös saaneensa Business Finlandilta kehitysrahoituksen droonikuljetusten kehittämistä varten.

Raumalaisen Pyörä-Nurmen monipolvisessa aprillipilassa luotetaan myös wc-paperiin. Facebook-viestissä kauppias lupaa lähteä polkemaan kolmipyörällä ja jakaa samalla ikkunoista heiluttaville tarvitsijoille paperirullia.

Eikä ilo ole näin lyhyt:

– Ilo ei jää pelkkään kertapyyhkimiseen, vaan niiden tyhjiä pahvihylsyjä voi myöhemmin käyttää Pyörä-Nurmella bonuskortteina, luvataan päivityksessä.