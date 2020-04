Leijonapaita vaihtui golfpikeeseen, kun suomigolfin superlupaus teki lajivalinnan

Sami Välimäki nousi Suomen golfin lupaavimmaksi pelaajaksi maaliskuun ensimmäisenä päivänä, kun hän voitti neljäntenä suomalaisena Euroopan kiertueen kilpailun Omanissa. Välimäki, 21, seurasi näin Mikko Ilosen, Roope Kakon ja Mikko Korhosen jalanjälkiä.

Seuraava turnaus Qatarissa ei ollut yhtä loistokas, mutta sitä seuraavassa piti päästä takaisin Omanin tasolle. Koronaviruspandemiasta johtuen Välimäki ei lähtenyt Dohasta Kenian Nairobiin, vaan palasi Suomeen.

– Tässä on ollut nyt erikoinen tilanne jo reilun kuukauden, kun päivät ovat olleet melko samanlaisia. Kun olin kiertueella, niin rytmi vaihteli paljon, Välimäki sanoo kotiseuransa Nokia River Golfin klubirakennuksessa.

Sään pitäisi tällä viikolla lämmetä, ja sitten Välimäki aikoo harjoitella enemmän lajia. Kuluneen reilun kuukauden aikana hän on käynyt kotoaan Pirkkalasta kuntoilemassa noin viidesti viikossa tamperelaisella kuntosalilla.

– Päivittäinen (harjoitusten) kesto on ollut 60-90 minuuttia. Kokonaisvaltaisesti koko kehoa, Välimäki sanoi.

Jääkiekkoilijoiden Leijona-vala jäi lausumatta

Jääkiekko oli Välimäelle golfia tärkeämpää 15-vuotiaaksi saakka. Joukkuekavereita Nokian Pyryssä olivat NHL:ssä nyt pelaavat serkku Juuso Välimäki ja Otto Koivula sekä Ilveksessä pelaava Joona Ikonen.

– Lopetin Ilveksessä ennen C-juniorikautta 2012-13. Keväällä olisi ollut Pohjola-leiri, mikä jäi kokematta, Välimäki muistelee.

Vuoden 2013 leirin parhaana palkittiin Jesse Puljujärvi. Mukana oli myös Patrik Laine. Sami Välimäki pääsi samana vuonna golfissa 16-vuotiaiden maajoukkueeseen ja aloitti äitinsä Outi Välimäen kanssa kiertämisen ympäri Eurooppaa.

Välimäki ei tähdännyt heti huipulle, vaan opetteli voittamaan kiertämällä alemman tason kilpailuja. Vuonna 2019 hän voitti ammattilaiseksi siirryttyään neljä kilpailua Euroopan kolmoskiertueella.

Vuoden 2020 piti alkaa kakkostasolla, mutta marraskuun 2019 karsintavoitto toi paikan Euroopan pääkiertueelle.

Tavoitteena Amerikan valloitus

Välimäki ansaitsi Omanin voitolla 265 000 euroa, mikä toi taloudellisen selkänojan. Mutta rahapalkinnot eivät aja kunnianhimoista Välimäkeä eteenpäin, vaan päällimmäisenä on halu voittaa.

– Nyt ei voi tehdä muuta kuin harjoitella kunnolla ja odottaa tietoja siitä, milloin kausi alkaa. Kyllä se menee ainakin elokuun lopulle, Välimäki harmittelee.

Omanin voitto toi kilpailuoikeuden Euroopan golfin ykköskiertueelle kahdeksi vuodeksi.

– En halua jäädä tälle tasolle, vaan tavoite on maailman ykköstaso eli (Yhdysvaltojen) PGA-kiertue, Välimäki sanoo.

Ennen joskus syksyllä alkavan golfkauden alkua Välimäki harjoittelee ja viettää aikaa tyttöystävänsä kanssa.

– En pelkää koronaa, mutta sääntöjen mukaan eletään päivä kerrallaan. Lomia en pidä, ehkä käymme tyttöystävän mökillä Hauholla, Välimäki miettii.

STT

Kuvat: