Leijonat kohtaa Tre Kronorin 2022 olympiajääkiekon alkulohkossa

Leijonat pelaa Tre Kronorin kanssa samassa alkulohkossa Pekingin 2022 jääkiekon olympiaturnauksessa. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF julkisti lohkojaon perjantaina nettisivuillaan.

Suomen ja Ruotsin ohella miesten C-lohkossa pelaa kaksi karsintojen kautta olympiapaikan varmistavaa joukkuetta. Suomi on arvioitu rankingissa kolmanneksi ja Ruotsi neljänneksi.

A-lohkoon kuuluvat maailman ykköseksi arvioitu Kanada, kuutonen Yhdysvallat, rankingin seitsemäntenä oleva Saksa ja 12. sijalla oleva Kiina. B-lohkossa pelaavat rankingkakkonen Venäjä, viidenneksi parhaaksi arvioitu Tshekki, rankingin kahdeksas Sveitsi ja yksi karsijajoukkue.

Miesten kiekkoranking perustuu neljän viime vuoden MM-turnauksiin ja Pyeongchangin 2018 olympialaisiin. Viime keväänä Suomi voitti Slovakiassa MM-kultaa, mutta ei päässyt Sveitsiin puolustamaan mestaruuttaan. Tämän vuoden MM-kisat peruuntuivat koronaviruksen takia.

Pekingiin suuntaavien miesten olympiakarsintojen on määrä jatkua 27.-30. elokuuta. Turnauksia pelataan Slovakian Bratislavassa, Latvian Riiassa sekä Norjassa, jossa pelipaikka on vielä auki.

Naisleijonat rankingissa kolmantena

Naisten rankingissa Suomi on kolmantena Yhdysvaltojen ja Kanadan takana. Päättyneen kauden turnaukset eivät juuri vaikuttaneet joukkueiden keskinäisiin järjestyksiin, koska koronaviruksen takia kausi jäi kesken. Myös naisten MM-kisat peruuntuivat, ja ne oli määrä järjestää Kanadassa.

Kuusi parasta pääsee suoraan Pekingin olympiakiekkoon, ja Suomi pelaa Kiinassa A-lohkossa USA:n, Kanadan, rankingin nelosen Venäjän ja rankingin viitosen Sveitsin kanssa. B-lohkossa kiekkoilevat kevyemmän sarjan jääkiekkomaat: Japani (rankingin 6:s), Kiina (10:s) ja kolme joukkuetta karsinnoista.

Olympiakarsinnat pelattaneen 11.-14. helmikuuta 2021. Esimerkiksi Tshekki, Ruotsi ja Saksa ovat toistaiseksi ilman olympiapaikkaa.

https://iihf.com/en/news/18692/iihf-world-rankings-published

STT