Lentohenkilökunnan Valmiusjoukkue tarjoaa apua terveydenhoitoon – ensimmäinen koulutus jo meneillään

Lentohenkilökunnan pikakoulutukset terveydenhuollon tueksi ovat alkaneet, Lotta Svärd Säätiö kertoo. Ensimmäinen kurssi käynnistyi viime torstaina, ja siinä on mukana 30 ihmistä.

Tiedotteen mukaan kahden lentoemännän aloitteesta liikkeelle lähtenyt Valmiusjoukkue on saanut jo useita rahoittajia, mutta lisää tarvitaan.

Lentoemännät Ami Niemelä ja Ira Linnéa von Witte löysivät idean Twitteristä. Malli on peräisin Ruotsista, jossa rekrytointiyhtiö Novare oli mukana rakentamassa SAS:n ja Sophiahemmet Högskolanin kanssa vastaavaa hanketta. Se käynnistyi maaliskuun lopussa.

– Lentohenkilökunnan työn leimallisia piirteitä ovat itseohjautuvuus, ongelmanratkaisuhalu ja -kyky yhdistettynä kykyyn soveltua muutoksiin. Ammattikunnalla on kattavan ensiapukoulutuksen lisäksi koulutus myös erilaisiin kriisitilanteisiin, sanovat Niemelä ja von Witte tiedotteessa.

Koulutukseen ilmoittautui yhden vuorokauden aikana yli 200 lomautettua lentohenkilöstöön kuuluvaa ihmistä. Suljetussa Facebook-ryhmässä heitä on lähes 300 seitsemästä eri lentoyhtiöstä.

Apua perushoitoon, puhelinneuvontaan ja laitoshuoltoon

Valmiusjoukkue-pikatäsmäkurssi tarjoaa apua niin kunnallisille kuin yksityisillekin terveydenhoito-organisaatioille.

Viisipäiväinen koulutus sisältää kaksi harjoituspäivää. Pikakoulutuksen tarkoitus on valmentaa lentohenkilökunta siten, että he pystyvät toimimaan terveydenhuollon avustavissa tehtävissä kuten perushoidossa, puhelinneuvonnassa, logistiikassa, asiakaskontaktoinnissa ja hallinnollisissa sekä laitoshuollon tehtävissä.

Koulutuksen toteuttamisesta vastaa Axxell Utbildning. Yhden koulutettavan koulutuskustannukset ilman arvonlisäveroa ovat 400 euroa.

Ensimmäinen, jo käynnistynyt pilottikurssi rahoitetaan Signe ja Ane Gyllenbergin Säätiön rahoituksella. Lotta Svärd Säätiö on lupautunut rahoittamaan toisen, niin ikään 30-henkisen kurssin kustannukset. Molemmat säätiöt ovat lahjoittaneet operaatioon reilut 13 000 euroa.

Jotta kaikki Valmiusjoukkue-koulutukseen ilmoittautuneet pystyisivät osallistumaan koulutukseen, tarvitaan vielä lisärahoitusta, operaation perustajat sanovat tiedotteessa.

STT

Kuvat: