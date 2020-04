Lentoyhtiö Norwegianin tytäryhtiöt Ruotsissa ja Tanskassa konkurssiin

Halpalentoyhtiö Norwegianin tytäryhtiöt lentäjille ja matkustamohenkilökunnalle Ruotsissa ja Tanskassa hakeutuvat konkurssiin, Norwegian kertoo tiedotteessa.

Tytäryhtiöiden hallitukset päättivät konkurssihakemusten jättämisestä tänään.

Lähes kaikki Norwegianin lennot on peruttu koronavirustilanteen takia. Norwegianin mukaan tytäryhtiöillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin hakeutua konkurssiin, vaikka toimia kulujen karsimiseksi on tehty.

– Koronaviruksella on ollut ennennäkemätön vaikutus lentoyhtiöihin. Olemme tehneet kaiken voitavan välttääksemme tämän viimeisen vaihtoehdon, sanoo Norwegianin toimitusjohtaja Jacob Schram.

Norwegianin mukaan se voi Norjassa turvautua lomautusjärjestelyyn, jossa valtio maksaa kaikki lomautusjakson aikana kertyvät kulut. Samanlaista mahdollisuutta ei yhtiön mukaan ole Ruotsissa ja Tanskassa.

https://media.uk.norwegian.com/pressreleases/norwegians-pilot-and-cabin-crew-companies-in-sweden-and-denmark-file-for-bankruptcy-2992418

STT

Kuvat: