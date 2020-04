Lentoyhtiö SAS suunnittelee leikkaavansa jopa 5 000 työpaikkaa koronakriisin takia

Pohjoismainen lentoyhtiö SAS suunnittelee vähentävänsä jopa 5 000 työpaikkaa koronakriisin takia. Määrä vastaa noin 40:tä prosenttia yhtiön henkilöstöstä.

Yhtiö perustelee leikkauksia sillä, että sen täytyy sopeutua vähentyneeseen kysyntään. Toimitusjohtaja Rickard Gustafsonin mukaan kysynnän palautuminen kriisiä edeltävälle tasolle vie vuosia.

– Voimme sanoa, että covid-19 on luonut globaalin kriisin koko yhteiskunnassa ja erityisesti lentoliikenteessä, Gustafson sanoi uutistoimisto TT:lle.

Gustafsonin mukaan yhtiö toivoi lentojen kysynnän palautuvan suhteellisen nopeasti ja palaavan normaaliin kesän kuluessa, mutta nyt on nähty, että näin ei käy.

Vähennettävistä työpaikoista noin 1 900 on Ruotsissa, 1 300 Norjassa ja 1 700 Tanskassa, yhtiö kertoo tiedotteessa.

STT