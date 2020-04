Liigan suurseura Kärpät alentaa pelaajiensa palkkoja – myös Ässät ja Jukurit leikkaavat palkkoja

Palkkaleikkaukset ja lomautukset jatkuvat miesten Liigassa. Keskiviikkona säästötoimistaan ilmoittivat Kärpät, Ässät, Jukurit ja TPS.

Oulun Kärpät alentaa pelaajiensa palkkoja ja lomauttaa muita työntekijöitään kevään aikana.

– Meille oli joukkueen sisällä alusta asti selvää, että ehdottomasti osallistumme näihin talkoisiin. Kävimme asiaa läpi seurajohdon kanssa ja yhdessä joukkueen kesken. Mielestämme tämä ratkaisu oli kaikkien osapuolten kannalta reilu, sanoi konkarihyökkääjä Jussi Jokinen tiedotteessa.

Kärpät kuuluu jääkiekkoliigan suurseuroihin.

– Syksyn tilannetta on kuitenkin mahdotonta ennustaa, joten joudumme varautumaan myös niihin vaikeimpiin skenaarioihin, kertoi Oulun Kärpät Oy:n toimitusjohtaja Tommi Virkkunen.

Ässien säästö sata tonnia

Porilainen Ässät pääsi sopimukseen koko organisaatiotaan koskevista palkkaleikkauksista. Niiden taloudellinen vaikutus huhti-kesäkuun aikana on noin 100 000 euroa.

– Olen äärimmäisen tyytyväinen siitä, kuinka hyvässä hengessä keskustelut etenivät ja kuinka nopeasti pääsimme yhteiseen sopimukseen. Nyt etenemme askel kerrallaan ja harkitsemme uusia toimenpiteitä sitä mukaa, kun saamme lisätietoa, kertoi tiedotteessa Ässien toimitusjohtaja Mikael Lehtinen.

Ässien ruotsalaisen hyökkääjä-kapteenin Niklas Appelgrenin mukaan kaikki pelaajat ymmärsivät tilanteen.

– Kaikki halusivat osallistua talkoisiin, Appelgren sanoi.

TPS:ssä lomautuksia

Mikkeliläinen Jukurit leikkaa pelaajiensa palkkoja ja lomauttaa toimisto- ja valmennus- huoltohenkilöstön kymmeneksi viikoksi. Pelaajia ei lomauteta.

Kesällä toteutettavat leikkaukset koskevat kauden 2020-2021 pelaajia. Kaikkein pienimmät palkkaluokat jäävät leikkausten ulkopuolelle.

– Tilanne on ollut meille kaikille yllättävä ja vaikea, eikä helppoja vaihtoehtoja ollut tarjolla, kertoi tiedotteessa Jukurit HC Oy:n toimitusjohtaja Jukka Toivakka.

Pelaajien palkanalennuksista ovat liigaseuroista ilmoittaneet aiemmin JYP, SaiPa, KalPa, Lukko ja Tappara.

Yt-neuvottelunsa sai päätökseen myös Turun Palloseura. Päätöksen mukaan HC TPS Turku Oy:n kaksi työntekijää irtisanotaan, ja muut yhtiön toimihenkilöt, urheilutoimea lukuun ottamatta, lomautetaan enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Pandemia koettelee Olympiakomiteaa

Suomen olympiakomiteakaan ei säästy koronaviruspandemian ikäviltä seurauksilta. Yt-neuvottelunsa päätökseen saanut Olympiakomitea lomauttaa koko henkilökuntansa keskimäärin kolmeksi viikoksi kevään ja kesän aikana.

– Neuvottelut käytiin hyvässä yhteistyössä ja rakentavassa hengessä henkilöstöedustajien kanssa, Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen tiivisti STT:lle.

Salonen ei kommentoinut, miten pitkistä lomautuksista enimmillään on kyse. Lomautus koskee yli 60:tä henkilöä.

Yt-neuvottelut aloitettiin huhtikuun alussa koronaviruspandemian aiheutettua työn vähenemistä ja taloudellisia menetyksiä.

Olympiakomitea kertoi keskiviikkona myös siirtävänsä sääntömääräisen kevätkokouksensa pidettäväksi 17. kesäkuuta.

Liikkumattomuus huolettaa

Koronaviruspandemia on ollut kova isku monille lajeille, seuroille ja yksittäisille urheilijoille.

Moni seura on joutunut turvautumaan yt-neuvotteluihin, palkanalennuksiin ja lomautuksiin. Lukuisia urheilu- ja liikuntatapahtumia on peruttu tai siirretty.

Olympiakomitea tiedotti jo maaliskuun loppupuolella kyselytutkimuksestaan, jonka mukaan koronaviruksen urheilulle ja liikunnalle aiheuttamat talousmenetykset ovat vähintään 81 miljoonaa euroa.

– Olen huolissani suomalaisesta seuratoiminnasta ja sen elinvoimasta mutta myös suomalaisten liikkumisesta, Salonen sanoi keskiviikkona.

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan yli 1,1 miljoonaa suomalaista kuuluu johonkin liikuntajärjestöön. Etenkin joukkuelajeissa toiminta on pitkälti keskeytyksissä koronavirustilanteen takia.

– On isoja vaaroja, että ihmisiä syrjäytyy liikunnan ulkopuolelle. Lapsilla ja nuorilla ei ole nyt koululiikuntaa, vanhuksilla ei ole vanhainkotijumppia ja niin edelleen, Salonen sanoi.

Hän nostaa esille liikunnan ja urheilun merkityksen ihmisten fyysiselle ja henkiselle jaksamiselle.

– Jos tämä pitkittyy, voi olla näkyvissä pitkällä aikavälillä hyvinkin ikäviä seurauksia vaikkapa sydän- ja verisuonitaudeissa.

STT

