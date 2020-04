Lintilä myöntää, että yritystukikokonaisuus ei ole täydellinen mutta peräänkuulutti myös yrittäjien moraalia: ”Onko ihan fiksua laittaa onki veteen, jos sattuisi saamaan rahaa?”

Lintilä myöntää, että yritystukikokonaisuus ei ole täydellinen – hallitus neuvottelee tuista huomenna

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) myöntää, että yrityksille koronaviruskriisistä selviämiseksi tarkoitettu yritystukimalli ei ole täydellinen.

– Suuri osa tuesta on kohdistunut niihin pieniin yrittäjiin, yksinyrittäjiin ja sitä kautta äärettömän tärkeisiin kohteisiin, mutta tämä ei ole tietenkään täydellinen, hän sanoi eduskunnan kyselytunnilla.

Hänen mukaansa hallitus keskustelee yritystuista huomenna. Lintilän mukaan silloin haetaan varmasti uusia malleja, jotka mahdollisesti tulevat täydentämään nykyisiä yritystukia.

Lintilä myös sanoi, että hallitus on tuomassa asetusta, jotta Business Finlandin ja ely-keskusten kautta jaettavissa tuissa pystytään lieventämään niitä kriteerejä, joilla tähän mennessä avustuksia on myönnetty.

Oppositio hiillosti vääriin osoitteisiin menneistä tuista

Kyselytunnilla tänään oppositio hiillosti hallitusta koronaviruskriisin selättämiseksi tarkoitetuista yritystuista ja etenkin Business Finlandin myöntämistä tuista.

– Rahoituksesta suuri osa päätyi erilaisille konsulttiyrityksille ja muille sellaisille tahoille, joiden liiketoiminta ei välttämättä kärsinyt koronavirusepidemian takia, sanoi kyselytunnin avannut perussuomalaisten Veijo Niemi.

Lintilän mukaan Business Finlandin ja ely-keskusten myöntämiin tukiin päädyttiin siksi, että ne olivat nopeimmat, joilla tukeminen pystyttiin aloittamaan, koska ne olivat valmiiksi olemassa. Hänen mukaansa hallituksen työpöydällä on kyllä kaikki mahdolliset tukemisen tavat tällä hetkellä.

– Voin vain kuvitella, mikä keskustelu tässä salissa käytäisiin, jos me emme olisi lähteneet nopeimmilla rahoituskanavilla liikkeelle.

Lintilä peräänkuulutti tilanteessa myös yrittäjien moraalia tukien haussa.

– Yrittäjien pitäisi pikkuisen miettiä, mitä nyt tehdä. Siellä on jono yrittäjiä, jotka ovat totaalisessa kriisissä, he ovat aivan viimeisillä senteillä. Onko ihan fiksua laittaa vähän niin kuin onki veteen, että jos sattuisi saamaan sieltä rahaa?

