Lomautettujen määrä kasvaa edelleen – yt-neuvotteluissa 321 000 työntekijää

Koronaviruksen aiheuttamien yt-neuvottelujen piirissä olevien ihmisten määrä on kasvanut 320 615 työntekijään, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö.

Vielä tiistaina yt-neuvottelujen piirissä oli 303 524 ihmistä, eli kasvua on noin 17 000 ihmisen verran. Kaikkiaan 3 436 työnantajaa on ilmoittanut yt-neuvotteluista.

TEM kertoo, että tiistaina työvoimatoimistoihin ilmoittautui 1 058 lomautettua ja 929 työtöntä työnhakijaa. Määrä on selvästi pienempi kuin maanantaina, jolloin TE-keskuksiin ilmoittautui 3 414 lomautettua ja 1 458 työtöntä työnhakijaa.

Luvut ovat kuitenkin suuntaa-antavia, sillä koronaviruksesta ja muista syistä johtuvia ilmoituksia ei ole mahdollista eritellä tarkkaan.

Lomautuksia on tulossa todennäköisesti enemmänkin, sillä alle 20 henkilöä työllistävien työnantajien ei yhteistoimintalain mukaan tarvitse ilmoittaa harkinnassa olevista lomautuksista TE-toimistolle.

STT

