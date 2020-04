Lomautusten kevät

Koronakriisin vaikutukset näkyvät selvästi kevään työllisyysluvuissa. Työttömyys on kasvanut voimakkaasti koko maassa, ja lomautettujen määrä on noussut rajusti. Varsinais-Suomessa peräti 480 yritystä aloitti maalis–huhtikuussa yhteistoimintaneuvottelut koronan takia.

Osa yt-neuvotteluista on jo käyty nopeutetun aikataulun seurauksena. Vähimmäisaika neuvottelujen käymiseksi lyhennettiin koronapandemian vuoksi viiteen päivään, ja työnantajat tarttuivat toimeen ripeästi.

Viime viikolla yt-neuvotteluja käytiin yli 400 yrityksessä eri puolilla Varsinais-Suomea. Niiden piirissä on noin 22 400 työntekijää. Luku sisältää vain yli 20 henkilöä työllistävät yritykset, joiden on ilmoitettava yt-neuvotteluistaan työvoima- ja elinkeinopalveluihin.

Lisäksi lomautettuna tai lomautusuhan alla on satojen pienyritysten henkilökuntaa. Yhteiskunnan yhtäkkinen pysähdys, ja etenkin palvelualoille iskeneet rajoitustoimet ovat vähentäneet monissa yrityksissä töitä ja työvoiman kysyntää.

Kokoaikaisesti lomautettuja on Varsinais-Suomessa nyt noin 14 100.

Määrä ehtii huhtikuun aikana nousta vielä ainakin 740 ihmisellä. Lisäksi noin 1 700 tekee lyhennettyä työviikkoa. Määrä on noussut tuhannella kuukauden aikana. Viime vuonna samaan aikaan lyhennettyä työviikkoa teki 417 varsinaissuomalaista.

Salossa oli maaliskuussa 2 888 työtöntä, joista lomautettuja oli 647. Työttömien määrä nousi kuukaudessa 500 ihmisellä. Salon työttömyysprosentti oli 12,2, kun se vuosi sitten oli 10,2 prosenttia. Huhtikuun prosentti tullee olemaan vielä korkeampi.

Koronakevät koettelee monien taloutta ja toimeentuloa. Lomautukset syövät myös työmotivaatiota ja henkisiä voimavaroja.

Pahimmillaan poikkeustila pitkittyy, jolloin lomautukset saattavat muuttua irtisanomisiksi. Lopputili on lomautusta merkittävästi rajumpi ratkaisu sekä yrityksen että työntekijän kannalta.

Hallitus puntaroi vapun jälkeen koronarajoitusten hallittujen purkutoimien aloittamista. Se merkitsisi ajan myötä lomautettujen paluuta työpaikoilleen ja yhteiskunnan asteittaista paluuta raiteilleen.