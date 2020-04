LP Viesti panttaa vielä uusien pelaajasopimusten julkistamista – tukikampanja on tuottanut liigaseuralle vajaassa kuukaudessa reilut 9 000 euroa

LP Viesti on elänyt monien silmissä hiljaiseloa koronaviruksen päättämän lentopallon naisten mestaruusliigakauden jälkeen, mutta taustoilla on kuitenkin tapahtunut kaiken aikaa. Salolaisseuralla on ensi kaudeksi valmiita sopimuksia kymmenkunta. LP Viestin päävalmentaja ja urheilutoimenjohtaja Tomi Lemminkäinen ei kuitenkaan halua hiiskua uusista pelaajista vielä tässä vaiheessa julkisuuteen.

– Sopimustilanne on ihan kohtuullinen. Osa heistä pelaa ensi kaudella pelkkää liigaa, osa pelkkää 1-sarjaa ja osa molempia. Jos liigajoukkuetta miettii, niin yleispelaajapuoli on auki. Muille pelipaikoille alkaa olla ok tilanne, Lemminkäinen kertoo.

LP Viestin varmat tiedossa olevat jatkajat ovat läpimurtopelaaja Nea Haatainen sekä kapteeni Anna Czakan, keskitorjujia kumpikin. Jatkosopimusneuvotteluja Lemminkäinen on käynyt passari Viktoriia Tuchashvilin, yleispelaaja/libero Netta Laaksosen ja hakkuri Arita Ternavan kanssa.

Lemminkäinen haluaisi pitää riveissä myös Inka Mehtolan, mutta nuori keskitorjuja hakee ensisijaisesti yliopistopaikkaa Yhdysvalloista.

Muut viime kauden pelaajat eivät Lemminkäisen mukaan tule kyseeseen uutta joukkuetta kasattaessa. Tämä tarkoittaa, että LP Viestin jättävät suomalaispelaajista Veda Mansikkaviita, Lotta ja Milja Piesanen sekä Eveliina Rautiainen.

– Veda hakee Jyväskylään opiskelemaan eikä hänen optiotaan käytetty. Milja hakee kouluun, ja Lotta on muuttamassa Turkuun ja keskittymässä enemmän opiskeluihinsa. ”Evestä” en tiedä, pelaako ensi kaudella missään, Lemminkäinen valottaa.

Viime kauden ulkomaalaisista Anu Ennok, Kayla Haneline, Nette Peit ja Katarina Pilepic ovat myös pois laskuista.

– Anu ilmoitti hiljattain Facebookissa lopettavansa lentopallouransa, Lemminkäinen kertoo 28-vuotiaan virolaisen yllätysratkaisusta.

LP Viestin ensi kauden pelaajabudjetti on Lemminkäisen mukaan laskemassa ”aika reippaastikin”.

– Pitää mennä nyt talous edellä eikä miettiä, voitetaanko kultamitali. Budjetin kanssa on oltava varovainen, koska pitää huomioida sekin, ettei Salo Volleyta järjestetä mahdollisesti lainkaan ensi kesänä.

LP Viesti käynnisti monen muun suomalaisen palloiluseuran tavoin tukikampanjan keväällä. Maaliskuun 23. päivänä alkanut kampanja on tuottanut vajaassa kuukaudessa yli 9 000 euroa.

– Tästä rahasta on apua, niin että selviämme vähän paremmin. Summa auttaa tämän hetken kassatilanteeseen hyvin, Lemminkäinen kiittelee apua antaneille.

Seuralla ei ollut tukikampanjaan tavoitetta, mutta tähän asti kerätystä rahamäärästä Lemminkäinen on positiivisesti yllättynyt.

– Emme voi verrata esimerkiksi Vilppaaseen, koska heillä on niin paljon enemmän jäseniä seurassa kuin meillä. Naisten liigaseuroista LP Kangasalan ja Pölkyn tukikampanjoissa puhutaan muutamasta kymmenestä henkilöstä, joten siinä suhteessa pitää olla tyytyväinen.

LP Viesti julkaisee nettisivuillaan tukensa antaneiden nimet. Listalla on muun muassa monia entisiä salolaisseuran pelaajia Kaisa Nymanista Iida Paanaseen ja Sini Häkkisestä Venla Hyttiseen. Yksi mielenkiintoisimmista nimistä on jääkiekkoseura Tampereen Ilveksen maalivahti Lukas Dostal, joka on lahjoittanut 20 euroa. 19-vuotias tshekkinuorukainen valittiin päättyneellä kaudella Liigan parhaaksi maalivahdiksi.

– Tukikampanja jatkuu toistaiseksi. Emme ole lyöneet lukkoon vielä lopetuspäivämäärää, Lemminkäinen kertoo.

Hämeenlinna tyhjentää LiigaPlokin suomalaispajatsoa

LP Viestin päävastustajiin viime kausina kuulunut Hämeenlinnan Lentopallokerho tyhjentää kovaa vauhtia LiigaPlokin suomalaisosastoa.

Jo aiemmin Hämeenlinna hankki LiigaPlokista maajoukkuenaiset Yasmine Madsenin ja Daniela Öhmanin. Seuran viimeisin kiinnitys pihtiputaalaisseurasta on 19 vuotta toukokuussa täyttävä Tuuli Tuominen, joka päättyneellä kaudella teki monesti tuhoisaa jälkeä syöttöviivan takaa kentälle päästessään.

Hämeenlinna on sorvannut tänä keväänä sopimuksia tiuhaan tahtiin, sillä se on ehtinyt nappaamaan riveihinsä myös jo 19-vuotiaan keskitorjujan Bettina Yli-Sissalan Pölkky Kuusamosta.

Väriläiskä-LiigaPloki on sen sijaan menettämässä asemiaan roimasti, sillä hallitsevan cup-mestarin riveistä on ilmeisesti lähdössä yksi kova nimi lisää.

– Vahvat huhut kertovat Salla Karhun siirtymisestä LP Kangasalaan, LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen paljastaa.

Suomalaispelaajista käydäänkin tällä hetkellä kiivasta kamppailua, kun muutamat seurat ovat jo ilmoittaneet lähtevänsä ensi kauteen mahdollisimman pienellä määrällä ulkomaalaisvahvistuksia.

– Näyttää siltä, että monet vähän heikoimmissa seuroissa pelanneet suomalaiset kiinnostavat nyt enemmän myös parempia joukkueita, Lemminkäinen tiivistää tuntemukset siirtomarkkinoilta.