LP Viestin mestarivalmentaja Kari Raatikainen palaa penkin päähän JymyVolleyssa – ”Raadollisesti sanottuna töitä pitää tehdä”

Salolaisvalmentaja Kari Raatikaisen mittava ura kotimaisessa lentopallossa jatkuu jälleen ensi kaudella. Raatikainen on tehnyt yksivuotisen päävalmentajasopimuksen naisten Mestaruusliigassa pelaavan nurmolaisjoukkue JymyVolleyn kanssa. Raatikainen korvaa Jymyn päävalmentajana Kari Tuomelan.

Heinäkuussa 60 vuotta täyttävän Raatikaisen ura valmentajana alkoi kaudella 1990–1991. Seurana oli Kiikalan Urheilijat ja sarjana naisten nelossarja. Tämän jälkeen hän on valmentanut lukuisia joukkueita niin miehissä kuin naisissa eri sarjatasoilla.

Mikä saa sinut edelleen pysymään lajin parissa?

– Haluan edelleen kehittää itseäni valmentajana. Raadollisesti sanottuna töitä pitää tehdä, Raatikainen kertoo.

Hänen työsopimuksena alkaa koronavirustilanteesta johtuen virallisesti vasta 1. elokuuta.

Hyvästä juniorituotannostaan tunnettu Jymy nousi liigaan syksyksi 2017. Päättyneellä kaudella se jäi ilman pudotuspelipaikkaa.

– Tavoitteet ensi kaudeksi eivät ole vielä päällimmäisenä mielessä, vaan joukkueen kasaaminen. Tavoitteena on lähteä viemään eteenpäin nurmolaista lentopalloa. Saada polku nurmolaisille pelaajille junioreista liigaan. Toivon, ettei tämä jäisi yhden vuoden projektiksi, Raatikainen kiteyttää.

Raatikaisen ja hänen valmennusryhmänsä on tarkoitus lähteä ensi kauteen ainoastaan yhdellä ulkomaalaispelaajalla.

– Se tarkoittaa, että pitää onnistua hyvin rajoitetuilla pelaajamarkkinoilla.

Tulevat asumiskuviot ovat parhaillaan Raatikaisen mietinnässä.

– Tukikohta säilyy kuitenkin Salossa niin kuin tähän asti, Pielavedellä syntynyt Raatikainen painottaa.

Salossa Raatikainen luotsasi LP Viestin neljään Suomen mestaruuteen vuosina 2012–2015. Ensimmäisen SM-kullan hän saavutti Teemu Sarnan apuvalmentajana. Miehissä Raatikainen on valmentanut SM-hopealle Perttelin Peikot (1998), Pielaveden Sampon (2001) ja Salon Piivolleyn (2004). Suomen Cupin Piivolley voitti Raatikaisen alaisuudessa 2003.

Raatikainen jäi sivuun LP Viestistä työuupumuksen takia alkuvuodesta 2016. Tämän jälkeen hän on toiminut LP-Vampulan ja naisten maajoukkueen apuvalmentajana.

Tämän vuoden alkupuoliskolla Raatikainen valmensi Kuortaneella alle 19-vuotiaiden tyttöjen maajoukkuetta, joka pelasi kertaalleen naisten liigan joukkueita vastaan. Sitä ennen Raatikainen työskenteli puolitoista vuotta Mikkelin Passareissa valmennuspäällikkönä.

Öhman Hämeenlinnaan, Kylmäaho Kangasalle

Hämeenlinnan Lentopallokerho on kasaamassa myös ensi kaudeksi nimivahvaa joukkuetta. Hämeenlinna kertoi tiistaina hankkineensa riveihinsä maajoukkueen keskitorjujan Daniela Öhmanin. Jo aiemmin Hämeenlinna tiedotti, että hakkuri Yasmine Madsen palaa niin ikään seuraan.

Sekä Öhman että Madsen edustivat viime kaudella LiigaPlokia, joka voitti Suomen Cupin mestaruuden. Öhman saapui Pihtiputaalle kesken kauden Ranskasta.

Öhman on juhlinut Hämeenlinnassa Suomen mestaruutta vuonna 2018.

Maajoukkuepassari Katja Kylmäaho vaihtaa Hämeenlinnan LP Kangasalaan. Ensi viikolla 26 vuotta täyttävä Kylmäaho saalisti Hämeenlinnassa kaikkiaan neljä SM-mitalia, joista kirkkaimpana 2016 Suomen mestaruus. LP Kangasalan päävalmentaja Arttu Keränen kertoi Kangasalan Sanomille, että joukkue on lähdössä ensi kauteen yhdellä ulkomaalaispelaajalla.