Lumi- ja räntäsateet väistyvät iltapäivän aikana, pohjoisessa sataa illallakin

Maan länsiosaan saapunut lumi- ja räntäsadealue heikkenee iltapäivällä ja jatkaa matkaansa kohti itää, kertoo Ilmatieteen laitos. Illalla maan etelä- ja keskiosissa pitäisi olla poutaisempaa. Pohjoisessa lumikuurot jatkuvat illallakin.

Kun sää iltapäivällä poutaantuu, länsirannikolla lämpötila voi nousta seitsemään, kahdeksaankin lämpöasteeseen, idässä on vajaata viittä astetta ja pohjoisessa lämpötila kohoaa vähän nollan yläpuolelle.

Varoitus huonosta ajokelistä on voimassa maan länsiosassa. Ensi yönä autoilijoita varoitellaan maan lounaisosassa, jossa on luvassa lumisateita.

Ensi yön aikana maan kaakkoisosassa on pieni matalapaine, joka saattaa sadella lunta ja räntää. Huomenna päivällä sateen pitäisi olla jo ohitse, mutta aamulla ja päivällä lounais- ja etelärannikolla voi vielä tulla lumikuuroja.

Huomenna maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on noin viiden asteen tuntumassa, ja pohjoisessa kolmen, neljän asteen tietämillä.

Perjantaina ja lauantaina koko maassa vallitsee pohjoisvirtaus, pilvisyys on vaihtelevaa ja odotettavissa on joitakin lumikuuroja.

