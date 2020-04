Maailman koronavirustartuntojen määrä ylitti 3 miljoonaa

Maailmassa on vahvistettu jo yli 3 miljoonaa koronavirustartuntaa, kertoo muun muassa uutistoimisto AFP:n laskelma.

Myös maailman virustilannetta seuraavan Johns Hopkins -yliopiston ja tilastosivusto Worldometerin mukaan tartuntoja on yli 3 miljoonaa. Yli 210 000 ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin.

Todelliset luvut lienevät mahdollisesti paljonkin tätä korkeampia, sillä läheskään kaikissa maissa ei testata kaikkia tartuntaepäilyjä.

Vahvistetuista tapauksista lähes 80 prosenttia on Euroopassa tai Yhdysvalloissa.

Euroopassa on todettu yhteensä lähes 1,4 miljoonaa tautitapausta. Worldometerin mukaan Yhdysvalloissa todettujen tartuntojen määrä on ylittänyt miljoonan. Muissa lähteissä luku on vielä vähän sen alle.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

https://www.worldometers.info/coronavirus/

STT

