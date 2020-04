Maailman suurimpiin pop-kulttuuritapahtumiin kuuluva Comic-Con peruttiin ensimmäistä kertaa

Yhdysvalloissa San Diegossa järjestettävä legendaarinen Comic-Con-tapahtuma on peruttu tänä vuonna ensimmäistä kertaa 50-vuotiaan historiansa aikana. Järjestäjät kertoivat tapahtuman peruuntumisesta perjantaina.

Heinäkuulle suunniteltu Comic-Con liittyy niiden lukuisten tapahtumien joukkoon, jotka on jouduttu perumaan ympäri maailmaa rajoitustoimien ja virustilanteen vuoksi.

Tapahtuman järjestäjät olivat omien sanojensa mukaan toivoneet, että he voisivat vielä lykätä päätöstä siinä toivossa, että koronatilanne voisi parantua kesään mennessä.

Koronaan liittyvät varoitukset sekä Kalifornian kuvernöörin Gavin Newsomin kommentit tekivät kuitenkin selväksi sen, ettei suunnitelmien kanssa ole turvallista edetä tänä vuonna.

Newsom ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että joukkokokoontumisille ei anneta luultavasti lupaa vielä moniin kuukausiin. Newsomin omien sanojen mukaan mahdollisuus tähän on parhaimmillaankin mitätön. Hän pitää epätodennäköisenä, että tapahtumia voitaisiin järjestää kesä-, heinä- tai elokuussa.

Järjestäjien mukaan lippunsa ennakkoon ostaneille tarjotaan vaihtoehtoisesti joko rahoja takaisin tai mahdollisuutta osallistua tapahtumaan ensi vuonna.

Vaatimattomista lähtökohdista ponnistanut megatapahtuma

Sarjakuvien, elokuvien ja populaarikulttuurin ympärille rakentunut tapahtuma vetää yli 130 000 fanin lisäksi puoleensa myös lukuisia Hollywoodin a-listalaisia.

Tapahtuma on suosittu myös muun muassa cosplay-harrastajien keskuudessa. Tapahtumassa nähdäänkin joka vuosi mitä mielikuvituksellisempia asuja, kun osallistujat pukeutuvat hahmoiksi, jotka ammentavat inspiraatiota muun muassa videopeleistä, sarjakuvista ja Hollywood-elokuvista.

Comic-Con järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 1970. Tuolloin noin 100 sarjakuvafania kerääntyi San Diegossa hotellin kellarissa.

Vaatimattomista lähtökohdistaan tapahtuma on noussut yhdeksi maailman suurimmista populaarikulttuuri-tapahtumista, jonka ympärillä pyörii valtava määrä liiketoimintaa.

Yhdysvalloissa on ehditty tähän mennessä perua jo lukuisia muita megaluokan tapahtumia. Tänä vuonna järjestämättä jäävät muun muassa Kaliforniassa järjestettävä musiikkifestivaali Coachella ja Texasin Austinissa järjestettävä media- ja teknologiafestivaali SXSW.

STT

Kuvat: