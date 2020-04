Maailmassa on kuollut koronaviruksen vuoksi jo yli 150 000 ihmistä, selviää uutistoimisto AFP:n tekemistä tuoreista laskelmista.

Myös maailman tartuntatautitilannetta seuraavat Johns Hopkins -yliopisto ja Worldometer-sivusto ovat päivittäneet sivuillensa uudet lukemat, jotka vahvistavat kyseisen rajapyykin ylittyneen.

Eniten koronakuolemia on Yhdysvalloissa, jossa oli Worldometerin mukaan kuollut perjantai-iltaan mennessä noin 36 000 ihmistä. Euroopassa koronakuolemia on ollut eniten Italiassa, jossa viruksen vuoksi on kuollut lähes 23 000.

Varmistettuja tartuntoja on maailmalla jo yli 2,2 miljoonaa.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

https://www.worldometers.info/coronavirus/

STT