Maatilalle.fi tarjoaa töitä ja työntekijöitä

Työvoimapulasta kärsivä maatalous on saanut oman hakuportaalin.

Työpaikka- ja hakuportaali Maatilalle.fi on luotu yhdistämään maatilat, jotka tarvitsevat apua sesonkitöihin ja työhakijat, jotka voisivat tulla maatilalle töihin. Suomen maatiloilla ja puutarhoilla on tällä hetkellä suuri hätä kausityövoiman saatavuudesta.

Maatilalle.fi avattiin maaliskuun lopulla ja se on ollut suuren mielenkiinnon kohteena. Palveluun on ilmoittautunut viikossa jo yli 4 000 työnhakijaa ja 51 maatilaa. Palvelu on ilmainen ja se on tarkoitettu maatiloille ja puutarhoille.

– Sain idean perjantaina ja sunnuntai-illalla sivusto oli valmis. Emme peri maatiloilta mitään välityspalkkiota tai muuta vastaavaa, kertoo Amisharjoittelun toimitusjohtaja Sanna Järvinen tiedotteessa.

Puutarhaliitto, ProAgria ja SLF suosittelevat Maatilalle.fi-sivustoa.