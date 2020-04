Madonluvut ihmiskunnalle – Stam1na-yhtyeen Antti Hyyrysen esikoisteoksen maailmassa kivijalat pettävät

Antti Hyyrynen: Viimeinen Atlantis. Like. 346 sivua.

Ollakseen koherentti proosataideteos Viimeisessä Atlantiksessa on aivan liikaa tavaraa, ja merkityksellisen aineksen erottaminen kaikesta sälästä käy työlääksi. Ja kääntäen: romaani on kuin runsaudensarvi, joka ei tyhjene milloinkaan ja juuri siksi se on niin nautinnollinen lukea.

Se on kuin kaunokirjallinen muunnelma ruotsinlaivan loputtomasta buffet-pöydästä.

Stam1na-yhtyeen sielun Antti Hyyrysen esikoisteos määrittyy fantasiaksi huomisen maailmasta, jonka kivijalka on jokaiselta nurkaltaan romahtanut tai ainakin vinksallaan. Ekokatastrofi on muuttanut lopullisesti tapojamme elää, pakolaisvyöryt koettelevat kansakuntia, saasta ja taudit leviävät eikä sodilta vältytä.

Hyyrysen kattaman buffapöydän herkut tihkuvat siis hometta ja mätää. Punaposkisesta omenasta änkeää ulos mato, ja melkoinen madonluku ihmiskunnalle Viimeinen Atlantis onkin.

Romaanissa ihmisyys on kutistunut verkkoelämään ja kun verkko pettää putoaa inhimilliseltä olemiselta ikään kuin pohja pois. Eikä ihmisyydestä sitä ennenkään ollut paljoa jäljellä:

”He olivat kuin keinohymyä kasvoilleen vääntäviä Atlaksia, jotka kasvattivat lihaksiaan vain kannatellakseen konsumerismin taakkaa harteillaan”, määrittelee muuan Hyyrysen henkilöhahmoista nuoremman sukupolven ominaislaadun.

Maailmanlaajuisen virustautiepidemian aikana Viimeinen Atlantis on erityisen kylmäävää luettavaa, sillä romaani tuntuu reflektoivan reaalimaailmaa kiusallisenkin tarkasti. Mutta enemmän kuin vakavasti otettava profetia Viimeinen Atlantis on hyytävää ajanvietettä, jonka jälkeen tekee mieli vakuutella itselleen, että kaikki on loppujen lopuksi ihan hyvin.

Antti Hyyrysen johtopäätös kaiken jälkeen on yksiselitteinen ja karu: ihminen ja maa ovat kuin bakteeri ja antibiootti roikkumassa toistensa kurkussa kiinni.

”Homo Sapiens ja Gaia eivät yksinkertaisesti ikinä… tulleet toimeen keskenään”, kirjoittaa Hyyrynen romaaninsa lopussa, ja paha on väittää vastaankaan.

Samanlaiseen lopputulemaan päätyi myös Stam1na vuosikymmenen takaisella Viimeinen Atlantis –albumillaan, jonka teemoihin Hyyrysen esikoisromaani perustuu, vaikka itsenäinen teos toki onkin.

Teksti: Tommi Aitio