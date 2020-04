Marin: Hallituksen koronastrategia ei ole muuttunut

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallituksen koronastrategia ei ole muuttunut Uudenmaan eristyksen lopettamisen myötä. Marinin mukaan hallitus pyrkii edelleen estämään ja hidastamaan koronaviruksen leviämistä.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio kysyi eduskunnan kyselytunnilla, onko hallituksen strategia koronaviruksen suhteen muuttunut Uudenmaan eristyksen purkamisen myötä. Tavio arvioi, että hallitus olisi siirtynyt noudattamaan koronan vastaisessa kamppailussa niin sanottua laumaimmuniteettistrategiaa.

Marinin mukaan oli hallituksen velvollisuus purkaa Uudenmaan eristys, sillä sen välttämättömyyden edellytykset eivät enää täyttyneet.

Marin muistutti, että perutuslakivaliokunta korosti mietinnössään, että Uudenmaan eristys on purettava heti, kun välttämättömyyden vaade ei enää täyty.

– Emme me kävele perustuslakivaliokunnan mietinnön yli tai niiden oikeudellisten arvioiden yli, joita olemme saaneet. Silloin olisimme toimineet ja menetelleet täysin väärin, Marin sanoi kyselytunnilla, jonka kaikki kysymykset liittyivät koronavirusepidemiaan.

– Meidän strategiamme ei ole muuttunut. Me olemme koko ajan pyrkineet estämään ja hidastamaan viruksen leviämistä ja sen vuoksi olemme näitä kovia rajoitustoimenpiteitä asettaneet, joista vielä valtaosa on voimassa. Ne ovat erittäin kovia, Marin sanoi.

PS:n Huru: Suojamaskihankinta ”täysi farssi”

Eduskunnan kyselytunnilla ensimmäisessä puheenvuorossa perussuomalaisten Petri Huru kysyi työministeri Tuula Haataiselta (sd.), mitä tämä tiesi Huoltovarmuuskeskuksen epäonnistuneesta suojamaskihankinnasta, jota Huru nimitti farssiksi.

– Hengityssuojainten hankinnasta tuli täysi farssi, jossa 10 miljoonaa euroa veronmaksajien rahaa tuhlattiin ostamalla sutta ja sekundaa, hän sanoi.

Kyseessä olevista kahdesta noin 5 miljoonan euron kaupasta toisessa kauppahinta ehdittiin maksaa, mutta toinen on jäädytetty.

Haataisen mukaan hän on seurannut Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa, mutta näistä kaupoista hän kuuli ensimmäisen kerran Suomen Kuvalehden artikkelista. Hän sanoo tietojen tulleen järkytyksenä.

– Näissä kaupoissa, joissa on epäselvyyksiä, on laiminlyöty ja ylitetty hankintapäätöksiä koskevia sääntöjä. Ryhdyin heti toimiin ja tein selvityspyynnön, johon Huoltovarmuuskeskuksen hallitus vastasi, Haatainen sanoi.

Vastuuta penättiin

Jatkopuheenvuorossaan Huru syytti hallitusta kriisijohtamisen epäonnistumisten sälyttämisestä milloin Huoltovarmuuskeskukselle ja Finavialle, milloin kunnille.

– Kysyn ministeri Haataiselta: otatteko vastuun siitä, että veronmaksajien rahaa on käytetty huolimattomasti, ja kriisin aikana vastuu suojavarusteiden hankinnan organisoinnista ja valvonnasta on loistanut poissaolollaan? Oletteko mielestänne toimineet huolellisesti ja jos ette ole, oletteko valmis eroamaan?

Haatainen vastasi, että vaikka ministeriö ohjaa ja huolehtii prosessien asianmukaisuudesta, Huoltovarmuuskeskus on hyvin itsenäinen laitos, jolla on oma hallitus ja operatiivinen johto.

– Siellä on tapahtunut tämä huolimattomuus ja virhe. Ministerinä olen ryhtynyt sen selvittämiseen välittömästi. En ryhtynyt suojelemaan ketään, vaan olen vaatinut selvitystä siitä, mitä on tapahtunut, Haatainen sanoi.

– Tämän kaiken seurauksena toimitusjohtaja erosi ja hänen tilalleen olen asettanut väliaikaisen toimitusjohtajan siihen asti, että uusi valitaan. Selvitystyötä epäselvien kauppojen osalta tehdään edelleen, ja toisesta on tehty rikostutkintapyyntö, hän jatkoi.

Istuntoa johtavan toisen varapuhemiehen Juho Eerolan (ps.) mukaan kaikkien puolueiden ennakkoon tiedossa olevat kysymykset liittyvät korona-aiheeseen.

