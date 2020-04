Marin: Me emme anna tämän taudin levitä

Suomen tavoitteena on yhä mahdollisuuksien mukaan tukahduttaa koronavirus, vaikka yhteiskunnan rajoituksia vähitellen puretaan. Hallitus linjasi keskiviikkona strategiaansa koronaviruksen taltuttamiseksi.

Vielä ei kuultu isoja päätöksiä koulujen ja päiväkotien avaamisesta, vaan tietoa joudutaan odottamaan ensi viikkoon. Hallituksen tavoitteena on päättää mahdollisesta avaamisesta vielä huhtikuun aikana.

Myös esimerkiksi kymmenen hengen kokoontumisrajoitus yleisillä paikoilla pysyy voimassa. Isojen, yli 500 ihmisen, yleisötilaisuudet perutaan ainakin heinäkuun loppuun asti.

Tautitilanne antaa aihetta toivoon. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan epidemiaa on onnistuttu hillitsemään toistaiseksi hyvin, mikä hänen mukaansa johtuu varhain käyttöön otetuista rajoitustoimista.

Hän ei tarkemmin avannut sitä, mikä Suomen tautitilanteessa kertoo hänen mielestään hillitsemisen onnistumisesta. Se tiedetään, että sairaalat eivät ole kuormittuneet niin pahoin kuin vielä jokin aika sitten pelättiin.

Suomi on näin siirtymässä ulospääsystrategiaan, jossa laajoja massarajoituksia puretaan vähitellen ja epidemiaa rajataan muilla keinoin.

– Suomen hybridistrategia nojaa rajoitustoimien hallitun purkamisen ohella testaa, jäljitä, eristä ja hoida -ajatteluun, Marin sanoi illalla pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Altistuneiden jäljityksessä avuksi ollaan ottamassa mobiilisovellus, jonka käyttöönottoa hallitus valmistelee. Se vaatii myös erillistä lainsäädäntöä.

– Sovelluksen reunaehtona on, että se perustuu vapaaehtoisuuteen ja kunnioittaa yksilön tietosuojaa, Marin sanoi.

Hetemäen ryhmällä valmisteluvastuu

Painava vastuu rajoitustoimien purkamisen valmistelusta on työryhmällä, jota johtaa valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki.

Ryhmän tehtävänä on valmistella ensin esityksensä koulujen avaamisesta ja toukokuun alkuun mennessä laajempi pohdintansa rajoitustoimista. Hallitus kokoontuu uudelleen tekemään päätöksiä ensi viikon sunnuntaina.

Mittareita, joilla tilanteen vakavuutta arvioidaan ovat Marinin mukaan ainakin ilmaantuvuus, sairaanhoidon kuormittuneisuus, kuolleisuus ja väestön immuniteetti eli kuinka moni on sairastanut taudin. Tavoitteena hänen mukaansa on, että vasta-ainetestit saataisiin laajasti käyttöön, jotta nähtäisiin, kuinka laajasti tauti on edennyt väestössä.

Tilanne yhä vakava

Julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, onko rajoitusten purkaminen ja vähittäinen paluu normaaliin elämään liian iso riski. Myös Marinin mukaan tilanne on yhä vakava.

– Me emme anna tämän taudin ikään kuin levitä yhteiskunnassa eli tavoitteena on edelleen, että tautia ja sen leviämistä hillitään ja estetään. Mahdollisuuksien mukaan pyritään myös tukahduttamaan niiltä osin kuin se on mahdollista. Varmasti kokonaan siinä emme onnistu, mutta tavoitteena on myös palata pikku hiljaa normaalimpaan elämään, Marin linjasi.

Hallitus neuvotteli keskiviikkona noin seitsemän tuntia koronaepidemian hoidosta. Ennen tiedotustilaisuutta hallitus informoi keskusteluistaan eduskuntapuolueita.

STT

Kuvat: