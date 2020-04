Marin Pääministerin haastattelutunnilla: Suomessa olisi hyvä olla omaa tuotantoa koronaviruksen testausvälineille

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kaipaa kotimaisen suojavarustetuotannon ohella Suomeen omaa tuotantoa koronavirustartunnan diagnosoinnissa käytettäville testausvälineille. Marin kommentoi asiaa Pääministerin haastattelutunnilla Ylen Radio Suomessa.

– Nyt joudumme niitä hankkimaan kansainvälisiltä markkinoilta, jotka ovat epävarmat ja niiden tulevaisuus on epävarma. Tämä on iso haaste kaikille maille, myös Suomelle, Marin sanoi.

Pääministerin mukaan on uhkana, että kansainväliset markkinat voivat sulkeutua.

Hallitus on kuullut arvioita kotimaisen tuotannon tilanteesta, ja kokonaisuudesta on pyydetty kattavampaa raporttia. Marin uskoo, että se saadaan alkavalla viikolla.

– Tämä on erittäin iso ja tärkeä kokonaisuus. Pyysin siitä vielä tarkempaa tietoa hallitukselle, Marin sanoi.

Pääministeri kertoi, että hänen käsityksensä mukaan suojavarusteiden tuotannossa yhtenä pullonkaulana on tuotteiden sertifiointi. Hänen mukaansa itse tuotannon ohella on tärkeää, että tuotettua tavaraa voidaan käyttää sairaalaolosuhteissa.

– Käsityksekseni jäi se, että Suomessa ei ole tällä hetkellä sellaista viranomaista tai tahoa, joka tämän sertifioinnin voi tehdä.

”Haluamme kaikki toimijat mukaan”

Haastattelutunnilla Marin myös kiisti, että hallituksessa olisi koronaepidemian aikana ollut haluttomuutta ottaa yksityisen sektorin toimijoita mukaan ratkaisemaan tilannetta. Hän kertoi keskustelleensa asiasta elinkeinoelämän kanssa ja myös muiden ministerien käyneen keskusteluja yksityisten toimijoiden kanssa.

– Kyllä me tarvitsemme kaikki toimijat yhdessä ratkaisemaan tätä ongelmaa ja sen osana yksityisen terveydenhuollon ja työterveydenhuollon, Marin sanoi.

– En oikein ymmärrä, mistä sellainen käsitys on syntynyt, että hallitus ei haluaisi yksityistä toimialaa tätä mukaan ratkaisemaan. Kyllä me haluamme ihan kaikki yhteiskunnan toimijat mukaan ratkaisemaan tätä haastetta.

