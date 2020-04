Marinin koronatesti negatiivinen – palaa töihin normaalisti

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) koronatestitulos oli negatiivinen. Hän palaa tänään normaalisti töihin.

Marin jäi eilen varotoimenpiteenä etätöihin Kesärannan virka-asunnossaan. Syynä on se, että Kesärannassa on viime viikon lopulla työskennellyt henkilö, jonka lähipiiriin kuuluvalla henkilöllä todettiin toissa päivänä koronavirustartunta.

Kyseinen henkilö ei ole Kesärannassa työskennellessään kohdannut pääministeriä, hänen perhettään eikä pääministerin esikuntaa.

Hallitus neuvottelee tänään yritystuista

Hallitus käy tänään neuvotteluja, kuinka tukea koronaviruksen takia talousahdinkoon joutuneita yrityksiä. Haussa on uusia tukimalleja, jotka mahdollisesti täydentäisivät nykyisiä tukia, elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoi eilen eduskunnan kyselytunnilla.

Viime päivinä on arvosteltu sitä, että ely-keskusten ja Business Finlandin kautta ohjatut yritystuet kohdistuvat uudistamishankkeisiin eivätkä esimerkiksi tilojen vuokriin tai palkkojen maksuun, jotka ovat monessa yrityksessä akuutein ongelma.

Helsingin Sanomat kertoi torstaina, että koronakriisin piinaamien yritysten auttamista pohtinut työryhmä suosittaa yrityksille suoraa tukea, joka maksettaisiin niiden kiinteiden kulujen ja henkilöstökulujen perusteella. Vastaava malli on käytössä Norjassa ja Tanskassa.

Mallin takana on Vesa Vihriälän johtama selvitysryhmä, johon kuuluvat myös Bengt Holmström, Roope Uusitalo ja Sixten Korkman. Työryhmän asettivat työ- ja elinkeinoministeriö sekä valtiovarainministeriö.

Mallissa yrityksille korvattaisiin osa niiden kiinteistä kuluista ja henkilöstökuluista sen perusteella, miten ne ovat menettäneet liikevaihtoa koronaepidemian vuoksi. Tuen piirissä olisivat kaikkien alojen yritykset.

———–

Korjattu klo 10.46: Marinin lähipiiriin kuuluvalla henkilöllä todettiin koronavirustartunta toissa päivänä, ei eilen.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006484866.html

STT

Kuvat: