Marinin miehen työnantaja antoi varoituksen pääministerikytkyllä kehuneelle työntekijälleen

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) miehen työnantaja on antanut varoituksen työntekijälle, joka yritti hyödyntää yhteyttä pääministeriin asiakashankinnassa.

MarkkinointiAkatemian toimitusjohtaja Mikko Pulkkilan mukaan kyseinen henkilö on myös siirretty toisiin tehtäviin. Asian perkaamista jatketaan sisäisesti.

– Käymme tarvittaessa lisäkeskusteluja, jotta tulevaisuudessa voidaan toimia paremmin, Pulkkila sanoi tiedotteessa.

Sisäisessä selvityksessä ilmeni, että asiakassähköposteissa ja -keskusteluissa oli nostettu esiin, että yhtiön viestintäjohtajan avopuoliso on pääministeri Marin. Viesteistä kertoi Talouselämä.

Pulkkila totesi, että yhtiö ei hyväksy tällaista toimintaa. Marin-yhteyden hyödyntäminen markkinoinnissa ei ole yhtiön ohjeistuksen mukaista, eikä toimintatapaa olisi missään nimessä hyväksytty.

MarkkinointiAkatemia harjoittaa digitaalista asiakashankintaa, ja on Pulkkilan mukaan halunnut tukea yrityksiä koronaviruksen aiheuttamassa vaikeassa tilanteessa. Yhtiö on tarjoutunut antamaan veloituksetta apuaan tukihakemusten tekemisessä Business Finlandille ja ely-keskuksille.

STT