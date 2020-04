Marinin miehen työnantaja antoi varoituksen pääministerikytkyllä kehuneelle työntekijälleen

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) miehen työnantaja on antanut varoituksen työntekijälle, joka yritti hyödyntää yhteyttä pääministeriin asiakashankinnassa.

MarkkinointiAkatemian toimitusjohtaja Mikko Pulkkilan mukaan kyseinen henkilö on myös siirretty toisiin tehtäviin. Sisäisessä selvityksessä ilmeni, että asiakassähköposteissa ja -keskusteluissa oli nostettu esiin, että yhtiön viestintäjohtajan avopuoliso on pääministeri Marin.

Pulkkila totesi, että yhtiö ei hyväksy tällaista toimintaa.

STT