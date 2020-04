Markkinaoikeus kumosi Salon Paikku-päätöksen virheellisenä

Viime elokuusta asti Salossa pyörinyt joukkoliikenne Paikku joudutaan kilpailuttamaan uudelleen.

Markkinaoikeus on kumonnut Salon kaupunkikehityslautakunnan viime vuoden helmikuussa tekemän hankintapäätöksen virheellisenä.

Oikeuden mukaan Salon on järjestettävä kokonaan uusi tarjouskilpailu, jos se haluaa jatkaa ostoliikennettä julkisena hankintana.

Markkinaoikeus kieltää alkuperäisen päätöksen täytäntöönpanon 500 000 euron sakon uhalla.

Salossa kaupungin järjestämää joukkoliikennettä on valmisteltu parin vuoden ajan. Panostus on kaupungilta iso, sillä liikenne maksaa 3,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Kaupunkikehityslautakunta päätti viime vuoden helmikuussa, että ostoliikennettä hankitaan Turun Linja-autoilijoiden osakeyhtiöltä, J. Vainion Liikenteeltä ja Tilausliikenne Raaseporilta.

Tarjouskilpailusta pois suljettu Miodex Oy valitti päätöksestä markkinaoikeuteen ja vaati päätöksen kumoamista. Yhtiön mukaan se oli suljettu tarjouskilpailusta virheellisten taloustietojen takia. Miodexin omasta mielestä sen tarjouksen olisi pitänyt voittaa kaikissa neljässä kohteessa.

Markkinaoikeus jätti yhtiön valituksen lopulta tutkimatta, koska se huomasi virheen kaupungin tarjouskilpailussa.

Oikeuden mukaan kaupunki käytti hankinnassa väärää ilmoitusta. Ostoliikenne olisi pitänyt kilpailuttaa erityisalojen EU-hankintailmoituksella eikä hankintalain mukaisella ilmoituksella.

Yhden sanan ero tarkoittaa tässä tapauksessa, että kaupunki menetteli julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.

Salo määrättiin korvaamaan Miodex Oy:lle lähes 6 200 euron oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Salon kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi ei usko, että kaupunki hakee päätökseen muutosta. Lopullisen päätöksen asiassa tekee kaupunkikehityslautakunta, joka käsittelee asiaa 14. huhtikuuta.

Toinen vaihtoehto on, että kaupunki lähtee järjestämään uutta tarjouskilpailua. Se vaatii useita kuukausia aikaa, ja alkuperäisen päätöksen täytäntöönpano on kielletty. Tarkoittaako tämä, että Paikku loppuu?

– Paikku jatkuu. Me suunnittelemme siihen jonkun väliaikaisen ratkaisun, jolla liikennettä jatketaan, kunnes uusi tarjouskilpailu on järjestetty, Mannervesi lupaa.

Hän huomauttaa, että liikennöitsijät ovat ajaneet Paikun vuoroja tähänkin asti väliaikaisilla sopimuksilla. Syynä on hankintapäätöksestä tehty valitus.

Mannervesi löytää synkästä tilanteesta valoisankin puolen. Hän muistuttaa, että kaupungilla on Paikku-liikenteen järjestämisestä pian vuoden mittainen kokemus. Käytännön kokemuksia voidaan hyödyntää uutta tarjouskilpailua valmisteltaessa.

– Ostoliikenteen sopimukset optioineen jatkuvat 6–7 vuotta eteenpäin. Jos on huomattu, että kilpailutuksessa on tehtävä jotain toisin, nyt meillä on tilaisuus tehdä se toisin, Mannervesi sanoo.