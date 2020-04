Merikilpikonnilla on lokoisat olot koronaviruksen tyhjentämillä rannoilla

Koronaviruksen tyhjentämät rannat Yhdysvalloissa ovat hyvä uutinen uhanalaisille merikilpikonnille, kertoo CBS News.

Kun ihmiset on määrätty pysymään kotona ja rannat suurimmaksi osaksi suljettu, on kilpikonnilla hyvät olot laskea munansa rannoille.

– On upeaa nähdä, miten kilpikonnat menestyvät. Meidän maailmamme on muuttunut, mutta kilpikonnat ovat eläneet näin miljoonien vuosien ajan. Tämä antaa meille toivoa, että maailma kuitenkin jatkuu, sanoi floridalaisen merentutkimuslaitoksen johtaja Sarah Hirsch.

Hirschin mukaan luvassa on hyvä lisääntymisvuosi merikilpikonnille Floridassa ja muualla Yhdysvaltojen kaakkoisrannikolla.

Kaikki seitsemän merikilpikonnalajia ovat uhanalaisia. Yhdysvaltojen sää- ja meritutkimusorganisaatio NOAA:n mukaan niitä kuolee paljon kalastajien pyydyksiin. Lisäksi ne takertuvat ja tukehtuvat roskiin tai joutuvat veneiden yliajamiksi.

Nyt kun vesiliikenne on vähentynyt, ovat riskit pienemmät.

– Kun rannoilla on vähemmän ihmisiä, vähenee myös mereen päätyvän muovin ja muun roskan määrä, sanoi merikilpikonnien suojelujärjestön johtaja David Godfrey.

Merikilpikonnat ovat näinä aikoina vaeltamassa rannoille pesimään sekä Floridassa että muualla Yhdysvaltojen kaakkoisrannikoilla.

https://www.cbsnews.com/news/sea-turtles-are-finally-thriving-now-that-people-are-stuck-indoors-2020-04-18/

STT

